Künstliche Intelligenz: Schöne neue Arbeitswelt?

In keinem anderen Bundesland gibt es so viele Industriearbeitsplätze wie in Bayern. Mit dem fortschreitenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz könnte sich die Arbeitswelt drastisch verändern, dessen sind sich die Bürgerinnen und Bürger in der Sendung "jetzt red i" bewusst. Das zeigten die vielen Wortmeldungen am Mittwochabend im mittelfränkischen Herzogenaurach, Stammsitz von internationalen Firmen wie Adidas, Puma und Schaeffler.

Beschäftigte fordern technische Weiterbildungen

Die Beschäftigten wollen mitgenommen werden, sie forderten in der Sendung Aus- und Weiterbildungen, sowie klare ethische Vorgaben für KI - Künstliche Intelligenz. In Bereichen wie der Pflege dürften aber menschliche Eigenschaften nicht durch Maschinen ersetzt werden, so die Meinung im Publikum. Auch Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) sagte, sie wolle im Krankenbett nicht von einer Roboterhand gestreichelt werden. Im OP-Saal biete die neue Technik jedoch große Vorteile.

Linken-Politiker Klaus Ernst sprach ebenfalls von den Vorteilen neuer Technologien, die jedoch nicht zu Lasten der Arbeitnehmer ausfallen dürften.