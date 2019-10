Künstliche Intelligenz: Podiumsdiskussion in Würzburg

Künstliche Intelligenz (KI) hält mehr und mehr Einzug in unser Leben. Auch wenn sie den Arbeitsalltag und die Freizeit erheblich erleichtern kann, stehen ihr viele Menschen skeptisch gegenüber. Der Bayerische Rundfunk veranstaltet in Kooperation mit der Main-Post, der Vogel Communications Group und der Universität Würzburg eine Podiumdiskussion. Mit dabei sind Dorothee Bär (CSU), Bundesministerin für Digitalisierung, Michael Wrensch von Brose, Matthias Bauer, Geschäftsführer der Vogel Communications Group, und Andreas Hotho, Professor am Institut für Informatik der Universität Würzburg.

Diskussion über Künstliche Intelligenz

Die Diskussionsrunde startet am Donnerstagabend um 18.30 Uhr im Vogel Convention Center in Würzburg. Die Veranstaltung moderiert Eberhard Schellenberger, Leiter des BR-Studio Mainfranken. Einlass ist um 17.30 Uhr. Die Gäste haben vor und nach der Diskussion die Möglichkeit KI hautnah zu erleben: Zahlreiche Unternehmen aus Mainfranken stellen sich und ihre Arbeit an Ständen vor und informieren über den Stand der Technik. Der BR überträgt die Veranstaltung online im Livestream.

Abschluss eines Studierenden-Projekts

Die Podiumsdiskussion bildet den Abschluss des Projekts "Künstliche Intelligenz: Eine Multimedia-Reportage", das unter der Leitung von Kim Otto, Professor für Wirtschaftsjournalismus an der Universität Würzburg, im Rahmen des "Wissenschaftsjahres 2019" stattgefunden hat. Förderer war das Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Neben Studierenden der Uni Würzburg haben Studierende der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt sowie der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft Frankfurt an dem Projekt mitgearbeitet. Mit Unterstützung der genannten Medienpartner sowie der Frankfurter Rundschau vermitteln die Studierenden in ihrer Reportage verschiedene Aspekte und Erkenntnisse zur Künstlichen Intelligenz.