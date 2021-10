Künstliche Intelligenz hilft Bäckereien bei der Warenplanung

Die Backstube Webers am frühen Morgen. Für über 30 Filialen, auch in Unterfranken, stellen die Bäcker hier sämtliche Arten von Gebäck her. Die Produktionshalle ist dementsprechend groß, die Menge an Ware beeindruckend. Die fertigen Backwaren werden in Körbe sortiert und anschließend in die Filialen gefahren. Was und wie viel davon wo landet, muss vorher gut geplant werden.

Warenplanung als Herausforderung

Woher wissen die Bäcker eigentlich, wie viele Hörnchen sie backen sollen? Wie können sie die richtige Menge an Brötchen für den Tag produzieren, ohne dass am Ende Ware anders verwertet oder gar weggeschmissen werden muss? "Das schwierige ist immer das: Man kann ja nicht in eine Glaskugel schauen. Man weiß zwar, wenn Feste anstehen, oder wenn andere Ereignisse vor der Tür stehen, dann kann man das einplanen. Aber man kann nicht jeden Tag einsehen, wie viele Kundenströme an der Filiale sind", erklärt Tilmann Weber, Geschäftsführer der Bäckerei Webers.

Künstliche Intelligenz als Hilfe für Bäckereien

Mit dem Problem der Warenplanung in Bäckereien hat sich Franz Seubert, Student an der Universität Würzburg, vor zwei Jahren das erste Mal im Rahmen seiner Masterarbeit auseinandergesetzt. Er kam auf eine Idee, eine Künstliche Intelligenz, kurz KI, diese Planung übernehmen zu lassen. Gemeinsam mit dem Start-up "Level 3" dessen Gründer zuvor schon viel Erfahrung in der Arbeit mit Künstlichen Intelligenzen gemacht haben, ging es dann an die Umsetzung. Herausgekommen ist daraufhin das Projekt mit dem Namen BäckerAI. Die Bäckerei Webers arbeitet seit mittlerweile zwei Jahren mit dem Start-up aus Würzburg zusammen und lässt die KI die Warenplanung übernehmen.

KI wird mit Daten gefüttert

"KI sind im Grunde genommen einfach Methoden und Algorithmen, mit deren Hilfe der Computer Muster erkennen kann", erklärt Franz Seubert. "Das heißt, wir füttern unsere KI mit ganz vielen Daten und daraus erkennt unsere KI dann: Wie viele Brötchen brauche ich morgen in unserer Filiale?" Die KI setzt sich mit Fragen auseinander, mit denen sich auch Bäckereifachangestellte auseinandersetzen würden: Wie viel haben wir letzte Woche verkauft? Sind Produkte in der Werbung? Stehen Feiertage an? Wie ist das Wetter? "Das sind Daten, mit denen ein Mensch einfach nicht mehr umgehen kann, der Computer aber eben sehr sehr gut. Er kann in diesen großen Datenmengen dann Muster erkennen", so Seubert.

Mehr Nachhaltigkeit als Ziel

Der Hintergrundgedanke bei dem Projekt ist es, für mehr Nachhaltigkeit und weniger Lebensmittelverschwendung zu sorgen. Mit Erfolg: Die Bäckerei Webers stellt nach zwei Jahren Zusammenarbeit mit BäckerAI fest, dass am Ende des Tages deutlich weniger Ware übrig bleibt. Das ist für das Unternehmen lukrativ und gleichzeitig auch nachhaltig.

Für das Start-up Level 3 aus Würzburg soll das erst der Anfang sein. Die KI könnte in Zukunft auch andere Lebensmittelmengen planen, so Franz Seubert: "Wir wollen die führende Planungsplattform für verderbliche Waren werden. Und damit der Lebensmittelverschwendung den Kampf ansagen mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz."