21.06.2019, 06:08 Uhr

Künstliche Intelligenz bei den 33. Kulturtagen Sommerhausen

Bei den Kulturtagen in Sommerhausen können die Besucher einem Roboter beim Malen von Bildern zusehen. So soll Interessierten die KI, die Künstliche Intelligenz, und die zunehmende die Digitalisierung in unserer Gesellschaft näher gebracht werden.