vor etwa einer Stunde Artikel mit Audio-Inhalten

Künstliche Intelligenz: Bamberger Forscher machen Roboter fit

In den nächsten Jahren entstehen an den bayerischen Universitäten zahlreiche neue Professuren für Künstliche Intelligenz. Allein in Bamberg sind es sieben. Dort erforschen Wissenschaftler, wie Roboter einmal Alltagsprobleme lösen könnten.