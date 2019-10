Künstliche Befruchtung: Bayern will Kosten teils übernehmen

Viele Paare mit unerfülltem Kinderwunsch setzen ihre Hoffnungen in künstliche Befruchtung. Das kostet pro Versuch Geld - von einigen hundert bis zu über tausend Euro, abhängig von der gewählten Methode. Aktuell übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen mindestens die Hälfte dieser Kosten - bei verheirateten Paaren in einem bestimmten Alter. Die verbleibende Summe müssen die betroffenen Paare in Bayern bisher selbst zahlen. Künftig aber will sich auch der Freistaat beteiligen.

Die Grundlagen für staatliche Zuschüsse bei Kinderwunsch-Behandlungen sind etwas kompliziert. Von den bei den verheirateten Paaren verbleibenden Kosten übernimmt schon heute der Bund bei den ersten drei oder vier Versuchen 25 Prozent - allerdings nur, wenn das jeweilige Bundesland ebenfalls 25 Prozent übernimmt. Anders als in einigen anderen Bundesländern war das in Bayern bisher nicht der Fall. Das dürfte sich nun aber ändern.

Initiative von FDP-Fraktionschef Hagen

Die entsprechende Initiative geht dabei ausgerechnet auf die kleinste Oppositionspartei zurück - die FDP. Deren Fraktionschef Martin Hagen hat unlängst seine eigene Kinderwunsch-Geschichte veröffentlicht. Hagen und seine Frau waren - wie Schätzungen zufolge jedes zehnte Paar mit Kinderwunsch in Deutschland - auf sogenannte reproduktionsmedizinische Unterstützung angewiesen. Er und seine Frau hätten insgesamt 30.000 Euro investiert, erklärte Hagen zuletzt in einem Interview mit der "Abendzeitung".

Mit seiner Initiative konnte Hagen die Staatsregierung aus CSU und Freien Wählern schließlich überzeugen. Der gemeinsame Antrag der drei Fraktionen für eine Kostenbeteiligung des Freistaats an Kinderwunsch-Behandlungen wird am heutigen Dienstag im Gesundheitsausschuss des Landtags besprochen. Die Zustimmung gilt als reine Formsache. Demnächst dürfte der entsprechende Gesetzentwurf dann im Landtag beraten werden - auch hier gilt eine Zustimmung als sicher.

1000 Kinder mehr pro Jahr?

Schon in einigen Monaten könnte die bayerische Kostenbeteiligung an Kinderwunsch-Behandlungen dann Realität sein. FDP, CSU und Freie Wähler gehen von jährlichen Kosten von rund 5,8 Millionen Euro aus. Das aber ist nur die eine Rechnung. "Wir gehen davon aus, dass so ein Gesetz dazu führen würde, dass 1000 Kinder pro Jahr zusätzlich das Licht der Welt erblicken", sagte FDP-Fraktionschef Hagen vor der Ausschuss-Sitzung. Er betonte auch, dass die hohen Behandlungskosten in Bayern künftig kein Grund mehr für einen unerfüllten Kinderwunsch sein sollten.