Künstler Koenig und 9/11: Ausstellungen in Landshut und New York

Zum 20. Jahrestag der Terroranschläge in den USA erinnern zwei Ausstellungen an den niederbayerischen Bildhauer Fritz Koenig und dessen berühmtestes Werk: die acht Meter hohe Bronze-Skulptur "The Sphere". Sie ist eins der bedeutenden Mahnmale der Tragödie von New York. Am Freitag werden sowohl in New York als auch in Fritz Koenigs Heimatstadt Landshut Ausstellungen eröffnet.

"The Sphere" - verschüttet und wieder ausgegraben

30 Jahre lang hatte die weltgrößte Bronzeskulptur der Neuzeit auf der zentralen Plaza vor den markanten Zwillingstürmen in New York gestanden. Am 11. September 2001 wurde das über 20 Tonnen schwere Kunstwerk unter den Trümmern des eingestürzten World Trade Centers verschüttet.

Wenige Wochen nach den Anschlägen barg man die Bronze-Plastik als einziges erhaltenes Artefakt aus den Schuttbergen. Beschädigt, aber noch weitgehend intakt, wurde die Skulptur zerlegt und eingelagert.