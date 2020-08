Künstler dürfen wieder in Bamberger Seniorenheimen auftreten

Sänger, Schauspieler, Lyriker und Tänzer dürfen in Bamberg wieder Seniorenheime besuchen. Die Auftritte und Konzerte bringen Abwechslung in den Alltag der Heimbewohner. Sie durften wochenlang wegen Corona nicht besucht werden. Oder nur kurz von Angehörigen, von ihnen getrennt durch Plexiglasscheiben wegen der Ansteckungsgefahr. Organisiert haben die Auftritte die Stadt und die Stiftung Evangelischer Verein Bamberg.

Auch ein Rapper tritt in den Bamberger Seniorenheimen auf

In dieser Woche ist der Rapper Jonas Ochs von Bambägga in drei Seniorenheimen unterwegs. Im Garten der Anlagen gibt er ein halbstündiges Konzert. Es sei eine ganz neue Situation, Hip-Hop auch mal einem älteren Publikum zu präsentieren. Vielleicht sei das auch das Positive an der Corona-Zeit, dass man so neue Wege entdeckt, betont Jonas Ochs von Bambägga.

Die Konzerte in den Seniorenheimen gehen bis September

Außerdem sind bei der Tour durch die Seniorenheime unter anderem Lisanne Bendig, Laura Saumweber und Martin Neubauer mit dabei. Die Konzerte in den Seniorenheimen gibt es bis zum 10.09.20.