Künstler befürchten schlimmen Corona-Winter

Angesichts der bayerischen Corona-Maßnahmen für Kulturveranstaltungen und den drohenden Lockdowns befürchten viele Künstler einen harten Winter. "Es geht langsam eine Szene kaputt", sagte Kulturveranstalter Till Hofmann in der Münchner Runde Kultur Extra im Fernsehen angesichts der Vorgabe, dass Kultur-Veranstaltungen nur noch mit maximal 25 Prozent Auslastung stattfinden können. Gerade für die kleineren Bühnen lohne sich das Geschäft dann nicht mehr, so der Veranstalter. Zudem würden viele Beschäftigte die Branche wechseln, was es erschwere, "das wieder hochzufahren", sollte sich die Situation wieder entspannen.