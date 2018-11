vor 15 Minuten

Künftiger Kultusminister Piazolo kündigt mehr Lehrer an

Der von den Freien Wählern vorgeschlagene künftige Kultusminister in Bayern, Michael Piazolo, hat mehr Lehrer und kleiner Schulklassen in Bayern in Aussicht gestellt. Im B5-Thema des Tages kündigte er 5.000 Neueinstellungen an.