Künftige UN-Militärbeobachter üben im Allgäu für den Einsatz

In den nächsten Tagen üben rund 250 Soldatinnen und Soldaten im Westallgäu für den Einsatz. 38 von ihnen werden später einmal als UN-Militärbeobachter eingesetzt werden. Unter ihnen sind allein 25 Frauen aus 20 Nationen. Das Manöver rund um Lindau, das bis zum kommenden Montag dauert, bildet den Abschluss ihrer Ausbildung.

Vorbereitung auf den Einsatz

Zunächst beginnt die Übung mit einem Appell auf der Lindauer Insel. Danach müssen die Soldatinnen und Soldaten für einige Tage ins Feld. Es werden im Westallgäu zwischen Opfenbach, Scheidegg und Lindau Situationen geprobt, die im Einsatz auf sie zukommen können. Dabei geht es für die Teilnehmenden darum, Kontakt zu Konfliktparteien herzustellen und sich selbst im Einsatz zu schützen. Sie müssen sich während der Übung selbst verpflegen und zum Beispiel im Supermarkt in der Region einkaufen, selber kochen, selbst ihre Einsätze planen, durchführen und später für die Vereinten Nationen Berichte schreiben.

Frieden schaffen ohne Waffen

Die UN-Beobachter sind während der Übung und auch später unbewaffnet. Oberst Werner Klaffus, Kommandeur des Vereinte Nationen Ausbildungszentrums der Bundeswehr, erklärte bei einer Pressekonferenz: "Militärbeobachter gehen ohne Waffen in ihre Einsätze – das ist ihr bester Schutz." Nur so seien sie unabhängig. Wichtig dafür sei auch die internationale Zusammensetzung der Teams, wie bei den Vereinten Nationen üblich. Das erhöhe die Glaubwürdigkeit im Einsatz.

Einsatz in Krisenregionen weltweit

Nach Abschluss der Ausbildung können die Teilnehmenden im Rahmen von Friedensmissionen weltweit in Krisenregionen eingesetzt werden, zum Beispiel im Südsudan oder der Westsahara. An der multinationalen Militärbeobachter-Abschlussübung mit dem Namen "Blue Flag / Fo(u)r Peace Central Europe" sind neben Deutschland auch Österreich, die Schweiz und die Niederlande beteiligt. Sie findet bereits seit 2009 jährlich im Westallgäu statt - mit einer coronabedingten Pause in den vergangenen beiden Jahren. Grund für die Übung im Allgäu ist nach Angaben des VN-Ausbildungszentrums, dass Überlandfahrten von hier aus gut machbar sind.