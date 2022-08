Künftig knapp 100 Ladestellen für E-Autos: Kreis Hof stockt auf

Die Förderung von E-Autos läuft demnächst zwar aus, die Infrastruktur für die Fahrzeuge wächst im Landkreis Hof aber: Bis zum Ende des Jahres sollen 14 neue Ladesäulen für Elektrofahrzeuge gebaut werden. Wie das Landratsamt mitteilt, werden die Säulen im Rahmen des Förderprogrammes "Ladeinfrastruktur vor Ort" mit 80 Prozent gefördert.

Ladestationen für E-Autos: Landkreis Hof bietet Übersichtskarte

Die neuen Säulen werden an verschiedenen Stellen im Landkreis errichtet, unter anderem in Geroldsgrün, Helmbrechts, Lichtenberg Naila und Regnitzlosau. Auch in Rehau, Schauenstein, Schwarzenbach an der Saale, Schwarzenbach am Wald und Stammbach werden neue Lademöglichkeiten geschaffen.

An den zu Jahresende 52 bestehenden Ladesäulen im Landkreis Hof sollen insgesamt 96 Ladepunkte zur Verfügung stehen. Eine Übersicht über das bestehende Ladesäulennetz in Stadt und Landkreis Hof gibt es auf der Website des Klimaschutzmanagements des Landkreises Hof.