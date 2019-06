Künftig kein zentrales Ankerzentrum mehr in Schwaben

Das Ankerzentrum in Donauwörth schließt wie vereinbart zum 31.12.2019. Ankommende Asylbewerber sollen dann nach Angaben der Regierung von Schwaben rund um die Uhr in einem neuen Behördenzentrum in Augsburg aufgenommen und dort für maximal drei Tage untergebracht werden. In dieser Zeit sollen die ersten Schritte des Asylverfahrens durchgeführt werden.

Behördenzentrum in Augsburg

In dem Behördenzentrum in der Aindlinger Straße werden demnach die ANKER-Verwaltung der Regierung von Schwaben, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), die Zentrale Ausländerbehörde, eine Zweigstelle des Gesundheitsamtes der Stadt Augsburg sowie die Flüchtlings- und Integrationsberatung vertreten sein. Daneben wird in der Einrichtung rund um die Uhr ein Sicherheitsdienst anwesend sein. Von diesem Zentrum aus werden die Asylsuchenden dann weiter verteilt.

Flüchtlinge künftig an vielen Standorten in Schwaben

Entweder werden sie in die für sie zuständige Aufnahmeeinrichtung oder für das weitere Asylverfahren in einer der dezentralen Unterkünfte in Schwaben gebracht. Zwei dieser sogenannten Dependencen bestehen bereits in Augsburg, eine soll noch dazu kommen. Außerdem gibt es dann Standorte in Mering, Neu-Ulm und Kempten. Laut Regierung von Schwaben kann so die Kapazität des Donauwörther Standorts kompensiert werden, so dass auch künftig die im Regierungsbezirk Schwaben ankommenden Asylbewerber untergebracht werden können.