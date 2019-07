Kündigungen zurückgenommen – Traditionsunternehmen gerettet

Die Kündigungen von 70 Mitarbeitern zum 31. Juli sind zurückgenommen worden. Insgesamt sind gut 100 Mitarbeiter am Standort beschäftigt. Letzte Woche wurde bekannt, dass die Roy Ceramics SE (Frankfurt) Dekoramik für einen symbolischen Kaufpreis von einem Euro von der italienischen Ricchetti-Gruppe übernommen hat.

Verbindlichkeiten übernehmen

Roy plant laut Geschäftsführer Matthias Herrmann, der auch die Geschäftsführung in Klingenberg übernehmen wird, 1,7 Millionen Euro in Dekoramik zu investieren. Die Gelder sollen in die Rückzahlung von Schulden sowohl in den laufenden Betrieb investiert werden. Außerdem beabsichtige Roy, mit dem früheren Eigentümer - der Ricchetti-Gruppe – zu kooperieren.

„Durch den Kauf der Klingenberg Dekoramik GmbH wollen wir unsere Tätigkeiten im Geschäftsbereich Keramik reaktivieren.“ Geschäftsführer Matthias Herrmann

Weitere Schritte wird er bei der Betriebsversammlung vorstellen. Nachdem sich Roy aus der Sanitärkeramik-Produktion in China zurückgezogen hat, plant das Unternehmen, eine Produktion in Europa aufzubauen. Die Übernahme der Dekoramik spiele dabei eine wesentliche Rolle. Neben dem Geschäftsbereich Sanitärkeramik ist Roy als Projektentwickler im Immobiliengeschäft aktiv, vorwiegend in den USA.

Spezialgebiet Bodenfliesen

Dekoramik blickt auf eine lange Firmengeschichte am Untermain zurück, wurde 1899 unter der Firmenbezeichnung „Albertwerke“ (Thonindustrie AG) gegründet. Sie ist eigenen Angaben zufolge einer der führenden deutschen Hersteller von unglasierten keramischen Bodenfliesen und wurde 1995 vom italienischen Konzern Ricchetti übernommen. 70 Prozent der Fliesen werden auf dem deutschen Markt vertrieben, 30 Prozent der Produktion wird weltweit in Exportmärkten abgesetzt.