Kümmern ums Krabbeln - Ameisenheger im Kreis Neumarkt gesucht

Das Landratsamt Neumarkt in der Oberpfalz sucht naturinteressierte Bürgerinnen und Bürger, die sich als ehrenamtliche Ameisenheger engagieren möchten. Zu den Aufgaben gehört unter anderem, Ameisen umzusiedeln, die ihren Hügel ungünstig gebaut haben - zum Beispiel auf einem Spielplatz. Dazu sind spezielle Fähigkeiten notwendig.

Grundvoraussetzung: Körperliche Fitness

Neben dem Interesse an Waldameisen ist körperliche Fitness unabdingbar, denn Ameisenhügel umzusiedeln ist körperliche Arbeit. Auch sollten die zukünftigen Ameisenheger keine Langschläfer sein: Umsiedlungen finden in den frühen Morgenstunden statt. Zu den Grundvoraussetzungen gehören auch ein Pkw-Führerschein und ein Fahrzeug mit Anhänger oder großem Kofferraum. Außerdem müssen Interessierte auch bereit sein, die notwendige Ausbildung zur Ameisenhege zu absolvieren, heißt es vom Landratsamt Neumarkt.

Aufgaben: Beratung, Umsiedelung, Kontrolle

Wie die bereits bekannten Biber-Manager unterstützen die künftigen Ameisenhegerinnen und -heger die untere Naturschutzbehörde. Sie ist Ansprechpartner bei Problemen mit Waldameisen. Das bedeutet auch Beratung von Menschen, die zum Beispiel Probleme mit Ameisen in ihrem Garten haben.

Laut Landratsamt geht es darum, "ein Nebeneinander von Mensch und Tier zu ermöglichen". Sollte das einmal nicht möglich sein, kommt es zu einer genehmigten, fachgerechten Umsiedlung von Ameisenvölkern. Weitere Aufgaben sind die Kontrolle der Ameisenbestände und deren Entwicklung.

Landesverband vermittelt Know-how

Wer Interesse am ehrenamtlichen Ameisenschutz hat, kann sich bei der unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Neumarkt unter der Telefonnummer 09181/4701187 melden oder per Mail an naturschutz@landkreis-neumarkt.de.

Alternativ können sich Interessierte auch an die Ameisenschutzwarte Landesverband Bayern e.V. wenden. Der Landesverband vermittelt die notwendigen Kenntnisse für die Tätigkeit der künftigen Ameisenhegerinnen und Ameisenheger.

Waldameisen sind besonders geschützt. Die Ameisen, ihre Brut oder ihr Nest dürfen nicht beunruhigt, gefangen, getötet oder ohne Genehmigung umgesiedelt werden.