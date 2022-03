"Kümmerer" engagieren sich in Notunterkünften im Raum Würzburg

Beschäftigte des Landratsamts Würzburg und Einsatzkräfte des BRK Kreisverbands Würzburg begleiten ab sofort ganztägig an sieben Tagen in der Woche Ukraine-Flüchtlinge in den Notunterkünften des Landkreises. Das hat das Landratsamt heute mitgeteilt. Als sogenannte "Kümmerer" stehen die Objektbetreuer den geflüchteten Menschen bei allen Fragen und Nöten als Ansprechpartner vor Ort zur Seite. Bisher hatten sich Mitarbeiter des Landratsamts als Ansprechpartner vor Ort engagiert, so das Landratsamt.

Hilfe und Unterstützung an jedem Tag der Woche

Eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung war neben der Registrierung, Wohnraumvermittlung und dem Abarbeiten des Tagesgeschäfts bislang nicht möglich. Mit den rund 20 Helfern des BRK lässt sich ein ganztägiger Einsatz nun bewerkstelligen. Die "Kümmerer" engagieren sich in den Notunterkünften in Leinach und Rottendorf. Eine Ausweitung auf weitere Standorte ist laut Landratsamt Würzburg bei Bedarf geplant.

Landrat: "Kümmerer" sind große Stütze

Viele der Geflüchteten hätten Fragen zum weiteren Vorgehen oder bräuchten Hilfe, etwa um an medizinische Versorgung zu kommen. "Alleine das Dasein von Ansprechpartnern ist für die geflüchteten Menschen eine große Stütze", sagte Landrat Thomas Eberth und fuhr fort: "Die Menschen, die vor diesem sinnlosen Krieg und der Zerstörung aus ihrem Land fliehen mussten, sollen in unseren Notunterkünften jederzeit Ansprechpartner vorfinden, die ihnen helfend zur Seite stehen", erklärte er.

Eberth bedankte sich persönlich für das Engagement:"Mein großer Dank gilt daher den Einsatzkräften des BRK, die als verlässliche Partner auch an dieser Stelle erneut Großes leisten."