Kühlboxen aus Würzburg für den Corona-Impfstoff

Bis zu zehn Milliarden Einheiten des Corona-Impfstoffs müssen Schätzungen zufolge in den kommenden Monaten und Jahren quer über den Erdball transportiert werden - bei minus 80 Grad. Eine gewaltige Herausforderung. Die Technik dafür ist für viele Transporteure Neuland. Eine Würzburger Firma aber hat bereits eine Lösung. Va-Q-tec, als Ausgründung aus der Uni entstanden, baut Transportboxen, die genau das leisten können.

Großauftrag mit Impfstoff-Produzent

Einen ersten großen Auftrag hat die Würzburger Uni-Ausgründung bereits an Land gezogen. "Einer der großen Impfstoff-Produzenten hat uns global die Distribution seiner hoffentlich bald zugelassenen Impfstoffe übertragen. Der Transport wird in unseren Containern und Boxen stattfinden", bestätigte der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Joachim Kuhn dem Bayerischen Rundfunk. Den Namen des Impfstoff-Produzenten dürfe er nicht nennen. Seine Firma sei aber grundsätzlich mit allen Impfstoff-Produzenten derzeit in Gesprächen und Projekten.

Gefragte Technologie "made in Würzburg"

Der Impfstoff, den die Würzburger Firma transportieren soll, soll demnach im ersten Quartal 2021 zugelassen werden. Der Auftrag habe ein hohes einstelliges Millionen-Euro-Volumen. "Wir können die Temperaturen unserer Boxen von bis zu minus 80 Grad für viele Tage konstant halten. Das ist in den Zeiten, in denen der Corona-Impfstoff bald verteilt werden muss, natürlich eine sehr gefragte Technologie", so Kuhn. Der von BioNTech und Pfizer entwickelte Corona-Impfstoff muss bei Temperaturen von minus 70 Grad transportiert werden. Möglich werden diese extrem niedrigen Temperaturen durch den Einsatz von Trockeneis.

Erfahrungen in der Corona-Pandemie

Die Firma aus Würzburg transportiert in ihren Boxen und Containern seit Jahren sensible Güter wie Medizinprodukte, aber auch Kunst oder spezielle Klebstoffe. In diesem Jahr konnte Va-Q-tec durch die Corona-Pandemie schon reichlich neue Erfahrungen sammeln. So wurden in den Boxen der Firma während der ersten Welle im Frühjahr rund die Hälfte der weltweit versandten Covid-19-Testkits transportiert. Die Transportboxen des 2001 aus der Universität ausgegründeten Unternehmens brauchen durch ihre extrem gute Dämmung und ihre effizienten Speicherelemente keine externe Energiezufuhr.