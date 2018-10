Kühe mit Spritze vergiftet

Wie die Ermittlungen der Polizei bisher ergeben haben, muß ein Unbekannter den Tieren im Zeitraum von 7. bis 14. September eine Mischung aus Rattengift und einem verschreibungspflichtigen Medikament mit einer Spritze verabreicht haben. Die Zwerg-Zebu-Kühe standen in einer so genannten Offenstall-Haltung, waren also für den Täter relativ leicht zu erreichen.

Durchfall und innere Blutungen

Die Kühe bekamen zunächst starken Durchfall. Dann erlitten sie innere Blutungen. Ein Tier verendete, zwei weitere mussten eingeschläfert werden. In dem Stall in Wollbach waren etwa zehn Kühe untergestellt. Was das Motiv des Täters war, ist noch völlig unklar.