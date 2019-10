vor 38 Minuten Artikel mit Bildergalerie

Küchenbrand in Gastwirtschaft - hoher Schaden

In einer Gastwirtschaft im Landkreis Rosenheim ist am Sonntagvormittag die Küche ausgebrannt. Das Feuer in Ramerberg verursachte laut Wasserburger Polizei einen Schaden von mindestens 250.000 Euro.