Küche in Flammen – Nachbar wird zum Lebensretter

Wie die Münchner Feuerwehr berichtet, war die 65-Jährige am Freitagabend beim Kochen in ihrer Küche gestürzt. Dabei verletzte sie sich so schwer, dass sie nicht mehr aufstehen konnte. So war es ihr auch nicht möglich, den Herd abzustellen, auf dem Essen kochte.

Kücheneinrichtung in Flammen

Durch die zunehmende Hitze entzündeten sich die Speisen. Das Feuer griff vom Herd auf die Kücheneinrichtung über. Nach kurzer Zeit löste ein Rauchmelder in der Wohnung aus.

Rauchmelder schlägt Alarm – Nachbar wählt Notruf

Ein Nachbar reagierte auf das Warnsignal aus der brennenden Wohnung und wählte den Notruf. Die Feuerwehr konnte das Feuer in der Küche löschen. Die verletzte Frau kam in eine Klinik.

Ein Bewohner erlitt eine leichte Rauchvergiftung. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.