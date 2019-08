KSB investiert 13 Millionen Euro am Standort Pegnitz

Bis 2020 investiert der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB 13 Millionen Euro in die Gießerei in Pegnitz. Auch in den vergangenen Jahren hat KSB mit Blick auf Modernisierung, Nachhaltigkeit, Umwelt- und Mitarbeiterschutz sowie Standortsicherung bereits kräftig in die Gießerei investiert. Aktuelles Projekt ist eine neue Lüftungsanlage, die derzeit installiert wird.

"Made in Pegnitz"

In Pegnitz sind rund 1.500 Mitarbeiter beschäftigt, die sich vor allem um die Entwicklung, die Fertigung und den Vertrieb von Pumpen für die Gebäude-, Industrie- und Verfahrenstechnik kümmern. Auch Industrie- und Kraftwerksarmaturen sind „made in Pegnitz“. Der KSB Konzern zählt mit einem Umsatz von annähernd 2,2 Milliarden Euro zu den führenden Pumpen-Anbietern. Insgesamt beschäftigt der Konzern weltweit mehr als 15.000 Mitarbeiter.