Krün in Oberbayern: Ein kleines Dorf - und der große G7-Gipfel

Vor sechs Jahren war Krün in Oberbayern schon einmal Schauplatz für einen G7-Gipfel: "Als er auf mich zukam und ich ihm die Hand geschüttelt habe, war ich schon reichlich nervös". Bürgermeister Thomas Schwarzenberger (CSU) erinnert sich an den Moment, als Barack Obama mit Angela Merkel alkoholfreies Weißbier vor dem Rathaus genießt - und das ganze Dorf zu Freibier und Weißwurst den damaligen amerikanischen Präsidenten feiert.

An diesen Moment erinnern sie sich in Krün. "Danach hat sich fast so etwas wie eine Brieffreundschaft ergeben zwischen Krün und Obama", sagt er. Aus einem Aktenordner kramt er zwei Briefe mit dem Absender: "The white house - Washington". Zwei Dankesschreiben, die Obama nach dem Gipfel 2015 persönlich an Schwarzenberger geschickt und unterschrieben hat.

Bayern hat Gipfel-Erfahrung

Beim kommenden Gipfel wird manches anders werden. Es wird keine Bilderbuch-Fotos von deutsch-amerikanischer Freundschaft geben. Das Treffen steht unter dem Schatten der Krisen dieser Welt, besonders dem Krieg Russlands gegen die Ukraine. Die Einwohner fiebern diesmal nicht so stark mit, dass schon wieder so ein "Theater" veranstaltet wird in ihrer Heimat.

Eigentlich sollte Baden-Württemberg Gastgeber werden, aber die Zeit nach der Wahl von Olaf Scholz zum Bundeskanzler war zu knapp. Die Bayern mussten einspringen - mit ihrer Gipfel-Erfahrung - und mit einem Tagungsort, den man nur über eine schmale Straße erreichen kann.

Tausende Euro für einen provisorischen Landeplatz

Und über die Luft kann man hier landen: Der Wanderparkplatz hinter dem Hotel, wo Halbschuh-Touristen und Mountainbiker zum Schachenschloss aufbrechen, wird als Hubschrauber-Landeplatz ausgebaut. Zum zweiten Mal seit 2015. 30 Bäume müssen weg, der Platz muss für tonnenschwere Helikopter asphaltiert werden - nach dem Gipfel soll alles wieder so aussehen wie vorher. Ein Millionen-Projekt, damit die Großen der Welt nicht gestört werden bei ihren Beratungen.