Krümelmonster-Kopie sorgt für CSU-Streit im Kreis Kelheim

Brandl fordert Einblick in Vereinbarungen

Im Gespräch mit dem BR fordert Brandl seinen Parteifreund Neumeyer auf, nicht einfach zur Tagesordnung überzugehen. Als Kreisrat fordert Brandl einen Einblick in die Vereinbarung, die der Landkreis inzwischen mit den Rechte-Inhabern aus New York getroffen hat; vor allem, was die Höhe möglicher Strafzahlungen bei Zuwiderhandlung angeht. Das Landratsamt verweist auf eine Verschwiegenheitsverpflichtung mit den Rechteinhabern "Sesame Workshop".

Maskottchen-Streit ist nur einer von vielen Konflikten

Der Streit um das Maskottchen ist nur einer von derzeit vielen Konflikten zwischen den zwei CSU-Männern. Auch andere Projekte des Landkreises stoßen bei Abensbergs Bürgermeister Uwe Brandl auf Unverständnis: So sollen im Landkreis Kelheim sogenannte Lehrschwimmbäder entstehen. Dass die Kosten dafür am Ende durch die Nutzer wieder eingefahren werden, bezweifelt Brandl. Am Ende würden auch hier wieder die Kommunen geradestehen müssen, sagt Brandl und sieht dafür auch Landrat Neumeyer verantwortlich.

Das Landratsamt beschwichtigt: Die Gemeinden sollen nur anteilig für die Kosten aufkommen, die zum Beispiel durch die Nutzung der Schwimmbäder durch gemeindliche Schulen entstehen. Darüber hinaus sei auch Abensbergs Bürgermeister über alle Schritte informiert worden. Landrat Martin Neumeyer fasst zusammen: "Ich streite mit niemandem. Der Streit ist einseitig."

Brandl kritisiert politischen Gillamoos in Corona-Zeiten

Die beiden Parteifreunde, die beide aus Abensberg kommen, meiden derzeit den Kontakt. Zur CSU-Veranstaltung beim politischen Gillamoos 2020, der dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nur im kleinen Rahmen in einer Veranstaltungshalle und digital stattgefunden hat, ist Brandl nicht erschienen, weil der Landkreis die Ersatzveranstaltung genehmigt habe.

"Wir sind in einer Situation, in der jede Möglichkeit einer Ansteckung verhindert werden solle. Andere Orte haben gezeigt, wie gefährlich solche Veranstaltungen sein können. Das entspricht nicht meinem Verständnis von Verantwortung." Uwe Brandl (CSU), Bürgermeister von Abensberg.

Für Brandl macht sich die gesamte Politik durch solche Sonderentscheidungen unglaubwürdig. Im Auftrag von Landrat Martin Neumeyer widerspricht die Pressestelle des Amtes: Eine besondere Genehmigung hat es für den Politischen Gillamoos 2020 nicht gegeben, da die Veranstaltung den gesetzlichen Vorgaben entsprochen habe. Die Veranstaltung sei nicht öffentlich und auf maximal 100 Teilnehmer begrenzt gewesen.