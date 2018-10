Kronzeuge sagt im Regensburger Parteispendenprozess aus

Im Regensburger Parteispendenprozess um OB Joachim Wolbergs (SPD) soll vor dem Landgericht heute sein einstiger Gegenkandidat, Christian Schlegl (CSU), aussagen. Schlegl gilt Beobachtern als wichtiger Zeuge der Staatsanwaltschaft.

Was hat der SSV Jahn mit der Affäre zu tun?

Der einstige CSU-Spitzenkandidat und Stadtrat soll sich im Rahmen der Beweisaufnahme zu den möglichen Verstrickungen des heutigen Fußball-Zweitligisten SSV Jahn Regensburg in der Korruptionsaffäre äußern. Schlegl hatte die Angeklagten während des Ermittlungsverfahrens belastet.

Einem Vernehmungsprotokoll zufolge berichtete er unter anderem von Gremiensitzungen des Fußballclubs. Das Dokument liegt dem BR vor. In den Sitzungen hätte Regensburgs OB Joachim Wolbergs mehr oder weniger deutlich gemacht, der Bauträger Volker Tretzel müsse bei einer Grundstücksvergabe der Stadt zum Zug kommen, damit dieser den SSV Jahn weiter fördere, wird Schlegl zitiert.

Schlegl und Wolbergs waren Funktionäre beim Jahn

Auch über den heute ebenfalls angeklagten ehemaligen SPD-Fraktionschef im Regensburger Stadtrat, Norbert Hartl, äußerte sich Schlegl in vergleichbarer Weise. Hartl und Wolbergs waren seinerzeit genau wie Schlegl selbst Funktionäre des Vereins. Als Schlegl sein Mandat später niederlegte, begründete er dies in einem Schreiben an den Club und dessen Funktionäre unter anderem mit Sätzen, die Raum für Interpretationen lassen:

"Gerne hätte ich als langgedienter, amtierender Aufsichtsrat des Jahn Spiele im neuen Stadion gesehen. Allerdings erkenne ich aufgrund des Verhaltens der politisch Verantwortlichen im Aufsichtsrat im Hinblick auf die Vergabe der Nibelungenkaserne einen zwar bei anderem Vorgehen vermeidbaren, aber auf keinen Fall mehr zu vertretenden Interessenskonflikt zwischen einem öffentlichen Mandat, in meinem Fall dem Stadtratsmandat, und den Aufsichtsratssitzen beim SSV Jahn." Aus einem Brief von Christian Schlegl

Der Bauträger Volker Tretzel investierte in den vergangenen Jahren rund 7,2 Millionen Euro in den Club. Er erhielt unter Wolbergs den Zuschlag bei der Vergabe des ehemaligen Kasernenareals. Die Staatsanwaltschaft wirft Tretzel vor, dass er im Gegenzug zu seinen Investitionen in den Fußballverein auf ein Entgegenkommen der Stadtspitze bei derartigen Immobilienprojekten gehofft habe.

Schlegl im Visier der Ermittler

Parallel zu diesem Verfahren ist CSU-Mann Schlegl zwischenzeitlich selbst ins Visier der Ermittler geraten. Gegen ihn laufen im Rahmen der Regensburger Korruptionsaffäre mindestens zwei Ermittlungsverfahren. Eines wegen möglichen Verstößen gegen das Parteiengesetz, eines wegen des Verdachts auf Steuerdelikte. Sowohl die Wohnräume Schlegls als auch das Büro des CSU-Kreisverbandes wurden im Februar durchsucht.

Zweifel an Schlegls Glaubwürdigkeit

Im Zusammenhang mit diesen Ermittlungen wurden im Regensburger Korruptionsprozess zuletzt Zweifel an der Glaubwürdigkeit Schlegls als Zeuge laut. Der Strafverteidiger von Regensburgs angeklagtem Oberbürgermeister, Peter Witting, brachte vor Gericht zum Ausdruck, dass er gerne mehr zu den Verfahren gegen Schlegl wüsste. Nur so könne "Waffengleichheit" zwischen den Strafverteidigern und der Staatsanwaltschaft herrschen.