Kronfleisch: Eine Spezialität aus dem Landkreis Wunsiedel

Jürgen Ruckdeschel-Fischer ist Quereinsteiger in der Gastronomie, der gelernte Industriekeramikmeister liebt es zu kochen und Gäste zu bewirten und hat sich mit seinem Kronfleisch einen Namen gemacht: Er schneidet Zwiebeln auf, schnippelt für die frische Kräuterbutter allerlei Grünes und bereitet die Kronfleisch-Stücke zu.

Wie Steak, nur anders

Der Geschmack des Fleisches ist nussig, es erinnert an ein klassisches Steak, nur die langen Fasern des Fleisches unterscheiden es vom typischen Steak. Wegen dieser langen Faser galt das Fleisch oft als minderwertig. In der Münchner-Gegend ist Kronfleisch als "Ochsenfetzen" bekannt und gilt als einfaches Gericht. Kornfleisch ist das Muskelgewebe das das Zwerchfell umgibt. In jedem Rind sind zwei lange Stränge davon, circa 4 Kilo. Der Koch muss zunächst das Zwerchfell vom Muskelfleisch abtrennen und es "säubern" bevor es losgeht.

Kren, Zwiebeln und Brot

Typischerweise wurde das Kronfleisch im Sud serviert, ein klassischer Wurzelsud mit Karotten, Sellerie, Petersilie und Lauch. Das brachte Kronfleisch aber den Ruf ein, zäh zu sein. Beim Kirchenwirt und auch anderorts hat sich mittlerweile die gebratene Version durchgesetzt, weil das Fleisch dann eben einem Steak ähnelt. Dazu gibt es Kräuterbutter, Zwiebeln oder Meerrettich und eine Scheibe Brot.

Fans gibt es viele

Sogar aus Bamberg und Weiden kommen die Kronfleisch-Fans nach Arzberg zum Kirchenwirt. Immer Donnerstags und Freitags steht es hier auf der Karte: Hunderte dampfende und zischende kleine Pfännchen mit gebratenem Kronfleisch samt Gemüse gehen dann raus. Es hat sich ein Hype entwickelt, den man sich hier selbst nicht so ganz erklären kann. In vielen Wirtshäusern ist seit Jahren immer Donnerstags Kronfleisch-Tag.

Der Gruber-Schorsch hats erfunden

Der Legende nach hat dieses Fleisch ein Wirt aus Arzberg zum Trend gemacht. Der Gruber Schorsch hat das Fleisch, das eigentlich Abfall war, aus Nürnberg mitgebracht und so gut verkocht, dass die Liebe zum Kronfleisch in der Region geboren wurde, so wird’s zumindest erzählt.