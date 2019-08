Krone des Bieres: Erste bayerische Bierschaumpumpe im Einsatz

Sie kennen das: Da kommt das Bier auf den Tisch, herrlich mit einer wunderbaren Schaumkrone. Doch wer da nicht wirklich dahinter bleibt, dem geht es schnell so: Ab der Hälfte schaut die Halbe saft- und kraftlos aus, der Schaum ist zergangen, das Bier nur noch halb so attraktiv wie bei der Lieferung durch die Bedienung. Ein Grafinger hat die Lösung für zeitlich, auch optisch, unbegrenzten Biergenuss.

Idee aus einer Bierlaune heraus

Die Lösung des Problems heißt "Bierschaumpumpe". Auf den ersten Blick ist sie eher unscheinbar – aber sie funktioniert! Erfunden hat sie Rudolf Klinger, von Beruf Glasbläser, genauer gesagt: Technischer Apparatebauer an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Die Idee zur Bierschaumpumpe kam ihm aus einer Bierlaune heraus. Denn am Montag geht er in Grafing (Landkreis Ebersberg) immer zum Schafkopfen, aber da braucht die Bedienung oft länger, und bis das Bier dann ankommt, ist der schönste Schaum schon zerschmolzen.

"Auch wenn man sich drüber aufregt, kann die Bedienung auch nicht recht viel dafür, und da bin i halt auf die Idee gekommen, dass man's der Bedienung a bissl leichter macht und selber an dem Bier 'rumzaubert und sich den Schaum selber nei macht." Rudolf Klinger, Erfinder der Bierschaumpumpe

So weit, so logisch und fürsorglich, aber wie entsteht denn nun der kronenverstärkende Bierzauber?

"Das Gerät funktioniert so: Durch einen Druck, den ich im Ball erzeuge, durch das Ventil wird der Druck umgelenkt nach unten durch den Filter, und beim Loslassen geht der Druck durch das Rohr zurück durch das geöffnete Ventil." Rudolf Klinger, Erfinder der Bierschaumpumpe

Erfindung noch nicht patentiert

Die Folge: Unten kommen dann kleine Luftbläschen heraus, und oben entsteht wie von Zauberhand eine perfekte Krone. Patentieren lassen hat er seine Erfindung nicht, sie sei mehr eine Schnaps-, beziehungsweise eine Bieridee, scherzt er:

"Ja mei, des ist halt a Viecherei! Die hat schon einen Sinn, dass der Schaum raufgeht, aber eigentlich ist es ja bloß a Juxidee gwesen, a Viecherei." Rudolf Klinger, Erfinder der Bierschaumpumpe

Zu oft darf man sich die Viecherei aber nicht erlauben, weil irgendwann wird die Halbe auch mit der besten Bierschaumpumpe – fad und lack.