Kronach: Widerstand gegen Pläne für neue Spitalbrücke

In Kronach muss die 130 Jahre alte Spitalbrücke in der Innenstadt durch eine neue Brücke ersetzt werden. Die Pläne dafür gibt es schon länger, doch jetzt regt sich Protest dagegen. Eine fraktionsübergreifende Allianz aus Stadträtinnen und Stadträten von Bündnis 90/Die Grünen, der Frauenliste Kronach, Zukunft Kronach und einem SPD-Abgeordneten fordern eine Neuplanung der Brücke über die Kronach zwischen Stadtgebiet, Innenstadt und Oberer Altstadt.

Kritiker: Barrierefreiheit in bestehender Planung nicht gegeben

Ihrer Ansicht nach sei die Barrierefreiheit der geplanten Brücke nicht mehr in allen Bereichen gegeben. Außerdem müssten zwei alte, das Stadtbild prägende Kastanien gefällt werden. Zudem müsste die Kreuzung vor der Brücke deutlich angehoben werden, was die Kosten noch weiter steigere, sagte Grünen-Stadtrat Peter Witton dem Bayerischen Rundfunk. Auch habe der Stadtrat 2017 nur die Entscheidung zwischen einer Hub- und einer Festbrücke gehabt. Seine Stadtratskollegin Martina Zwosta von der Frauenliste ergänzte, man brauche keine überdimensionierte Brücke, sondern solle mehr auf Verkehrsberuhigung achten.

Neue Brücke soll adäquater Ersatz für alte Brücke sein

Im Kronacher Rathaus sind die Verantwortlichen um Sachlichkeit bemüht. Die erste Bürgermeisterin Angela Hofmann (CSU) sagte dem BR, die geplante Brücke solle auch wieder langlebig sein und ins Stadtbild passen. Genau das tue die geplante neue Brücke. Der gleichen Meinung ist auch Stefan Wicklein, der Geschäftsleiter der städtischen Verwaltung. Fasse man alle Fakten und Rahmenbedingungen zusammen, sei die geplante neue Brücke ein adäquater Ersatz für die alte Spitalbrücke. Das Bauwerk solle nach der Fertigstellung kaum noch von der alten Brücke zu unterscheiden sein.

Befürworter: Barrierefreiheit werde verbessert

Die Barrierefreiheit werde durch die Baumaßnahmen sogar größer und nicht geringer, wie von den Kritikern behauptet. Jetzt habe man zum Teil Steigungen von bis zu 20 Prozent, nach dem Neubau habe man nur noch auf sechs Metern eine Steigung von acht Prozent. Somit läge die Steigung nur knapp über der als noch barrierefrei geltenden Marke von sechs Prozent.

Geplante Brücke für Fußgänger, Radfahrer und Autos

Bürgermeisterin Angela Hofmann sagte weiter, die Begrenzung in der Innenstadt für Fahrzeuge bis zu dreieinhalb Tonnen solle auch nach dem Neubau weiter gelten. Man wolle den Schwerlastverkehr weiter aus der Innenstadt raushalten. Über eine generelle Verkehrsberuhigung nachzudenken, sei im Moment allerdings der falsche Zeitpunkt. Besonders der Handel in der Innenstadt brauche die Anbindung. Die geplante Brücke sei eine gute Mischung für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer, da auch auf beiden Straßenseiten wieder Fuß- und Radwege entstehen sollen. 2016 musste der Fußgängerweg auf einer Seite aus Sicherheitsgründen gesperrt werden.

Bürgerbegehren möglich

Die alten Kastanien auf der Innenstadtseite würden durch die Baumaßnahmen arg in Mitleidenschaft gezogen werden, so dass es vermutlich ratsam wäre, neue Bäume einzupflanzen, so Hofmann. Die Kosten für den Ersatzneubau dürften laut Stadt Kronach bei bis zu viereinhalb Millionen Euro liegen. Man rechne mit einer Förderquote von etwa 70 Prozent. Beginnen könnte die Baumaßnahme 2021 und dürfte rund zwei Jahre dauern. Am kommenden Montag sind die Brücke und die Möglichkeiten für den Umgang mit den Kastanienbäumen wieder Thema im Stadtrat. Die Allianz für eine Neuplanung der Brücke schließt ein Bürgerbegehren als letzte Option nicht aus.