So will Kronach in der Corona-Krise Azubis anlocken

Bis zum Start des neuen Ausbildungsjahres im September dauert es nur noch wenige Monate. Viele fränkische Betriebe suchen dafür noch händeringend Azubis, doch immer weniger junge Leute bewerben sich. Bundesweit ist die Zahl der neuen Ausbildungsverträge im vergangenen Jahr um knapp zehn Prozent zurückgegangen. Zudem macht Corona das Kennenlernen von Azubi und Betrieb besonders schwer. Unternehmen müssen sich nun etwas einfallen lassen, um junge Leute in Pandemiezeiten für ihren Betrieb zu begeistern. Die Firma Hans Weber aus Kronach versucht es mit dem Computerspiel "Fortnite".

Auch in Kronach fehlen die Auszubildenden

Der Kronacher Maschinenhersteller beschäftigt fast 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hier werden unter anderem Holz- und Metallschleifmaschinen für die Industrie gefertigt. Neun verschiedene Ausbildungsberufe bietet der Familienbetrieb an – vom Zerspanungsmechaniker bis zum Elektroniker. In der hauseigenen Lehrwerkstatt kümmern sich erfahrene Ausbilder um die derzeit knapp 50 Azubis. Doch fürs anstehende Ausbildungsjahr sind immer noch Plätze frei.

Immer wieder Nachwuchs nach Kronach zu locken, ist nicht leicht. Geburtenschwache Jahrgänge haben die Zahl der Interessenten an einer Lehrstelle schrumpfen lassen. Aber es bewerben sich auch immer weniger Schulabgänger. Viele zieht es nicht nach Oberfranken, sondern in Richtung Universität und Großstadt.

Wegen Corona: Kaum Kontakt zwischen Bewerber und Ausbilder

Schlecht für beide Seiten: Durch Corona fielen viele Kennenlern-Aktionen weg: keine Berufsmessen, kein Tag der offenen Tür, keine Schnupperpraktika. Geschäftsführer Ludwig Weber kennt das Problem: Im zweiten Coronajahr fehlt der persönliche Kontakt zu den Schulabgängern.

"Dass die Schüler vor Ort sind oder dass wir vor Ort sind, ist momentan schlicht und ergreifend nicht möglich. Und so muss man einfach andere Möglichkeiten finden, um in direkten Austausch mit den Schülerinnen und Schülern zu kommen." Ludwig Weber, Unternehmer aus Kronach

Der Familienbetrieb aus Kronach geht deshalb neue Wege, um Azubis zu finden und probiert es mit einer digitalen Offensive. Seit drei Wochen präsentiert sich die Firma mit einer virtuellen Ausbildungsmesse im Netz.

Computerspielfiguren von "Fortnite" sollen die Schüler locken

Das Computerspiels "Fortnite" soll die Jugendlichen locken. Genau wie in dem beliebten PC-Game wählt jeder Nutzer zum Start seinen eigenen Avatar aus. Der führt ihn dann per Mausklick über das Gelände der Firma Hans Weber. So sollen sich Schülerinnen und Schüler von zu Hause aus ein möglichst präzises Bild vom Unternehmen machen. 360-Grad-Videos geben Einblicke in Produktions- und Montagehallen. Überall ploppen Infos auf – zum Beispiel in Form von Videos, die Azubis erstellt haben.

Die Grundidee der virtuellen Messe ist, die Schüler in ihrer Lebenswelt abzuholen. "Die Jugendlichen sind einfach digital unterwegs. Unsere Idee war, in diese digitale Welt einzutauchen", erklärt Svenja Tödter, die bei dem Kronacher Unternehmen für das Marketing zuständig ist.