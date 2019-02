In der Helios Frankenwaldklinik in Kronach hat Anfang der Woche das Projekt "Schüler leiten eine Station" begonnen. Die Schülerinnen und Schüler im dritten Ausbildungsjahr der Krankenpflegeschule an der Klinik, betreuen, versorgen und pflegen auf einer Station die Patienten selbständig. Begleitet werden sie dabei von ihren Praxisanleitern.

