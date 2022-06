Kronach: Motorradfahrer in Kreisverkehr tödlich verunglückt

Tragischer Verkehrsunfall: Ein Motorradfahrer ist am Freitagabend in Kronach tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 34-Jährige in einem Kreisverkehr die Kontrolle über seine Maschine verloren und war mit einem Auto kollidiert.

Notarzt kann nur noch den Tod des Motorradfahrers feststellen

Das Motorrad und sein Fahrer sind nach Polizeiangaben durch die Luft geflogen. Der 34-Jahre alte Fahrer schleuderte gegen ein Geländer und landete auf dem Eisenbahngleis neben der B85. Der Notarzt habe nur noch den Tod des Motorradfahrers feststellen können, so die Polizei. Der Autofahrer und seine Beifahrerin wurden verletzt und kamen ins Klinikum.