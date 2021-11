Kronach: Medikamenten-Fahrer verursacht Frontalzusammenstoß

Ein 70 Jahre alter Autofahrer, der lebensnotwendige Medikamente für einen Patienten nach Thüringen transportieren wollte, ist mit seinem Wagen am Donnerstag auf der B85 bei Kronach frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Der Unfallverursacher und der 78 Jahre alte Unfallgegner wurden schwer verletzt.

Auto von der Fahrbahn katapultiert

Der 78-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs habe nicht mehr ausweichen können, teilte die Polizei mit. Durch den Aufprall ist das Auto des Unfallverursachers von der Fahrbahn katapultiert worden. Der Fahrer wurde eingeklemmt. Mit schweren Verletzungen kam auch der Unfallgegner ins Krankenhaus. An beiden Autos entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 70.000 Euro. Die B85 war eine Stunde lang gesperrt.

Polizei brachte lebensnotwendige Medikamente nach Thüringen

Trotz des schweren Unfalls erreichten die lebensnotwendigen Medikamente noch rechtzeitig den Patienten in Thüringen. Die Polizei in Thüringen holte die Medikamente in Oberfranken ab.