Kronach: Lösung im Streit um Loewe-Areal in Sicht

Im Streit um den Standort des TV-Geräteherstellers Loewe in Kronach zeichnet sich nach der Stadtratssitzung am Montag eine Lösung ab. So will sich das Unternehmen an der öffentlichen Ausschreibung des Teilgeländes beteiligen und am Standort Kronach festhalten.

Kaufpreis für Loewe-Areal: Vier Millionen Euro plus Nutzungskonzept

Die Stadt Kronach teilte heute mit, dass man das Teilgelände des Loewe-Areals zu einem modernen Technologiepark entwickeln und die Wertschöpfung am Standort erhalten und ausbauen wolle. Der Kaufpreis betrage mindestens vier Millionen Euro. Außerdem müsse der Käufer des Geländes Kriterien einhalten. So fordert die Stadt den Erhalt oder die Schaffung von mehr als 150 Arbeitsplätzen durch den Käufer und die Vorlage eines Nutzungskonzepts mit der Zielrichtung Technologiepark und Produktion, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die Nutzung als Verkaufsfläche, Vergnügungsstätte oder die überwiegende Nutzung als Logistikzentrum sei ausgeschlossen.

Loewe will Gelände mit Auflagen zurückkaufen

Außerdem fordert die Stadt eine Übernahme von möglichen Altlasten und Investitionen in Immobilien im mittleren siebenstelligen Euro-Bereich. Die Ausschreibung soll baldmöglichst veröffentlicht werden und im dritten Quartal des Jahres 2021 abgeschlossen sein. Von Loewe heißt es dazu in einer Mitteilung, man akzeptiere die Bedingungen der Stadt und werde sich an der Ausschreibung für den Rückkauf des Geländes beteiligen. Ein Rückkauf werde die Grundlagen für eine weitere internationale Ausrichtung und eine erfolgreiche Zukunftsstrategie von Loewe schaffen.

Neue Verwaltungsgebäude und Produktionsanlagen geplant

Das Unternehmen plane auf dem ausgeschriebenen Gelände neue Verwaltungsgebäude, Produktionsanlagen und die Ansiedlung eines Technologie- und Industrieparks. Die Geschäftsleitung von Loewe will die neuen Produktionsanlagen spätestens zum Auslaufen des aktuellen Mietvertrags mit der Stadt Kronach Ende des Jahres 2023 beziehen, heißt es weiter.

Ursprüngliche Frist zum Rückkauf war Ende Mai

Loewe hatte der Stadt Kronach zunächst eine Frist zum Rückkauf des Geländes bis Ende Mai gesetzt. Nach der Ankündigung der Stadt Kronach, dass Gelände auszuschreiben, hatte Loewe die Stadtratssitzung am Montag als erneute Frist ins Spiel gebracht.

Die Stadt Kronach hatte das Betriebsgelände vor rund sieben Jahren vom damals insolventen Unternehmen Loewe gekauft, um es städtebaulich weiterzuentwickeln. Nach einer weiteren Insolvenz 2019 und der Übernahme durch einen Investor arbeiten inzwischen wieder 160 Angestellte am Stammsitz in Kronach.