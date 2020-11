Kronach: Hochschule Coburg bietet Master "Autonomes Fahren" an

Vor vier Jahren startete die Hochschule Coburg erstmals einen Studiengang in Kronach. In leerstehenden Gebäuden des insolventen Kronacher TV-Geräteherstellers Loewe wurde der Master "Zukunftsdesign" angeboten, in diesem Sommer erhielten die ersten Absolventen des berufsbegleitenden Studiums ihre Zeugnisse. Inzwischen studieren in Kronach bereits 125 Nachwuchsakademiker. Und es sollen noch mehr werden.

Lucas-Cranach-Campus entsteht auf altem Güterbahnhof-Gelände

In der Geburtsstadt des Malers Lucas Cranach soll ein nach ihm benannter Campus mit neuen Studiengängen entstehen. Landrat Klaus Löffler (CSU) und IHK-Vizepräsident Hans Rebhan begutachteten bereits das Gelände des leerstehenden Güterbahnhofs, der abgerissen werden soll.

123 Studierende beim Masterstudiengang "Autonomes Fahren"

Dort will Hochschule Coburg ein Labor einrichten. Am Standort Kronach soll im Sommersemester 2021 der Master-Studiengang "Autonomes Fahren" starten. Dafür hat das Kultusministerium 123 Studienplätze samt Lehrkräften genehmigt. Praktische Unterstützung erhält der neue Studiengang vom weltweit tätigen Automobilzulieferer Valeo, mit dem die Hochschule kooperieren möchte. Am Standort Kronach bietet das Unternehmen, das Oberfranken als Modellregion für selbstfahrende Busse unterstützt, den Studierenden zukunftsweisende Technik zum Anfassen.

Auch Hochschule Hof bietet Studiengang in Kronach an

Doch damit nicht genug: Neben den Studenten der Coburger Hochschule lernen künftig auch Studierende der Hochschule Hof in Kronach. Für den ab Wintersemester 2021 startenden Bachelor-Studiengang "Innovative Gesundheitsversorgung" wird eine ehemalige Spielhalle für 154 Studierende umgebaut.

Finanzhochschule sorgt für weitere Studienplätze

Und: Zusätzlich zum Lucas-Cranach-Campus entsteht in Kronach auch eine neue Finanzhochschule, dessen Baubeginn sich zuletzt verzögert hatte. Für die neue Einrichtung wurde bereits ein Baumarkt abgerissen. Das Finanzministeriums bietet hier künftig Studienplätze für 600 Nachwuchs-Finanzbeamte aus ganz Bayern.