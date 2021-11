Kronach: Frau wird beim Spazieren mit dem Hund von Auto erfasst

Eine 33 Jahre alte Frau wurde in Kronach am Freitag von einem Auto erfasst. Dabei wurde sie schwer verletzt, berichtet die Polizei.

Unfall in Kronach: Auto erfasst Frau

Am Abend überquerte die 33-Jährige mit ihrem Hund die Kreuzbergstraße auf Höhe der dortigen Tankstelle. Dabei habe sie das heranfahrende Auto einer 28-Jährigen übersehen. Die Autofahrerin habe die dunkel gekleidete Fußgängerin ebenfalls zu spät erkannt.

Auf die Straße geschleudert und schwer verletzt

Das Auto erfasste die Frau, die dabei auf die Straße geschleudert und schwer verletzt wurde. Rettungskräfte brachten die 33-Jährige in eine Klinik. Nach Angaben der Polizei sind die Verletzungen nicht lebensbedrohlich. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Auch sie musste in einem Krankenhaus versorgt werden. Der Hund blieb unverletzt. Der Sachschaden am Auto beträgt rund 2.000 Euro.