Kronach: Frau bei Dachstuhlbrand schwer verletzt

Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren und der Polizei mussten am Sonntagnachmittag zu einem Dachstuhlbrand in Kronach ausrücken. In der Stöhrstraße war im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses Feuer ausgebrochen. Bei den Löscharbeiten konnten die Einsatzkräfte die 52-jährige Bewohnerin aus ihrer brennenden Wohnung retten. Sie musste mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik transportiert werden. Andere Bewohner des Hauses blieben unverletzt.

Brandursache unklar

Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 40.000 Euro belaufen. Weshalb das Feuer ausgebrochen war, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen.