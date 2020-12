Kronach: Fernsehhersteller Loewe will Betriebsgelände kaufen

Der Fernsehgerätehersteller Loewe will das bisher gepachtete Betriebsgelände von der Stadt Kronach kaufen. Der Stadtrat habe in seiner jüngsten Sitzung auf die Kaufanfrage mit einer "einstimmigen Gesprächsbereitschaft" reagiert, heißt es in einem Schreiben aus dem Rathaus.

130 Arbeitsplätze: Stadt will Loewe in Kronach halten

Der Grund liegt auf der Hand: Mit 130 Beschäftigten ist Loewe ein wichtiger Arbeitgeber in Kronach, teilt die Stadt mit. Kronachs Erste Bürgermeisterin Angela Hofmann (CSU) sagte dem BR deshalb auf Nachfrage, dass sie es nicht soweit kommen lassen möchte, dass Loewe die Stadt Kronach als Standort aufgibt. Für Hofmann sei die positive Reaktion des Stadtrates auf die Kaufanfrage ein erster Zwischenstand. Sie hofft, die Verhandlungen in den kommenden Wochen weiterführen zu können. Denn es sind noch etliche Details zu klären.

Kaufpreis für Betriebsgelände noch unklar

Über den Kaufpreis habe Loewe in der Anfrage beispielsweise noch keine Angaben gemacht, so Hofmann. Der sei allerdings nur einer von vielen Punkten, die nun noch offen sind. Denn die Stadt hat das Gelände, auf dem neben Loewe weitere 20 Mieter untergebracht sind, vor sechs Jahren gekauft, um es städtebaulich weiterzuentwickeln. Sollte Loewe das Gelände kaufen, müssten die bereits ansässigen Firmen, dort weiterhin bleiben dürfen. Denn nur dann ist die an das Gelände gebundene Forderung der Wertschöpfung gegeben. Konkret bedeutet das den Erhalt von Arbeits- und Ausbildungsplätzen auf dem Areal.

Loewe zeigt sich nach Übernahme stabil

Die Diskussion um das Loewe-Gelände dauert bereits mehrere Monatn an. Noch im Juli hatte der Unternehmensbesitzer, der seit einem knappen die Firma leitet, in Betracht gezogen, einen anderen Standort zu suchen.

Nach mehreren Insolvenzen hatte das Unternehmen Loewe zu Beginn des Jahres nach der Firmenübernahme durch die Skytec Group einen Neustart gewagt. Zuletzt verkündete die Firma, dass sie seit dem ersten Tag des Neustarts schwarze Zahlen schreibe.