Kronach: 300 Feuerwehrleute verhindern Ausbreitung von Waldbrand

Nach dem Waldbrand in Küps im Landkreis Kronach am Dienstagabend ist die Feuerwehr weiterhin damit beschäftigt, verbliebene Glutnester zu löschen. Der Einsatz verlaufe normal, erklärte die Integrierte Leitstelle Coburg auf Nachfrage von BR24 – es handele sich um die üblichen Nachlöscharbeiten. Vor Ort waren demnach am Mittwochmorgen noch etwa 20 Einsatzkräfte. Die Arbeiten würden voraussichtlich bis in die frühen Nachmittagsstunden andauern, hieß es. Schon an den Vortagen hatten zahlreiche Feld- und Waldbrände die oberfränkischen Feuerwehren in Atem gehalten. Auch Mähdrescher fingen bei Erntearbeiten auf den Feldern Feuer.

Nach Katastrophenfall: Landrat dankt Einsatzkräften

Unterdessen hat Landrat Klaus Löffler (CSU) allen Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz gedankt. Sie hätten mit ihrer Unterstützung bis an den Rand der Belastbarkeit dafür gesorgt, dass nichts Schlimmeres passiert sei und sich der Brand nicht habe ausbreiten können, wird Löffler in einem Schreiben des Landratsamts Kronach zitiert.