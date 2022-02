"Krötenretter": Helfer in Nürnberg und Ansbach gesucht

Die Stadt Nürnberg sucht Freiwillige, die Kröten und Fröschen auf den Wegen zu ihren Laichgewässern helfen. Wie die Stadt mitteilt, werden vor allem im Stadtteil Brunn helfende Hände gebraucht. Die Amphibien verlassen bei wärmeren Temperaturen ihre Winterquartiere und müssen dabei häufig viel vielbefahrene Straßen überqueren. Dieses Unterfangen kann für die Tiere lebensgefährlich sein und zu massenhaftem Tod unter Autoreifen führen. Zum Schutz von Kröten und Co. errichten die Naturschutzwacht und das Umweltamt der Stadt Nürnberg gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern mobile Krötenzäune, die die Tiere am Überqueren der Straßen hindern.

"Krötenretter" sollen sich in Nürnberg per E-Mail melden

Freiwillige Helfende bringen die Amphibien dann auf die jeweils gegenüberliegende Straßenseite. Als Ausrüstung dafür benötigt man nach Angaben der Stadt nur eine Taschenlampe und wasserdichte Kleidung, weil die Tiere besonders gern im Regen unterwegs sind. Interessierte können sich per Email melden beim Umweltamt unter uwa3@stadt.nuernberg.de oder unter amphie9@t-online.de.

Helfende Hände im Landkreis Ansbach gesucht

Auch im Landkreis Ansbach sind Naturschützerinnen und Naturschützer auf der Suche nach Freiwilligen. Unter dem Motto: "Sei kein Frosch, hilf den Fröschen", laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, teilte ein Sprecher des Bund Naturschutz (BN) mit. Verstärkung wird vor allem für die Wanderstrecken der Amphibien in Petersaurach, Wassertrüdingen und Bastenau gesucht.

Krötenwanderung in der zweiten Märzwoche erwartet

So wie die Wetterprognosen aussehen, vermutet der BN einen Start der Wanderung zu Beginn des Monats März. "Wir rechnen damit, dass es in der zweiten Märzwoche losgeht", so der Sprecher. Der Zeitraum erstrecke sich auf rund fünf Wochen. Allerdings freue sich der Verein auch über Helfer, die stundenweise die Zäune für die Frösche errichten. Im vergangenen Jahr konnten nach Angaben des BN im Kreis Ansbach 175 ehrenamtliche Zaunbetreuer fast 50.000 Tiere retten.

Online-Informationsabend für "Krötenretter"

Bei der Aktion handele es sich um die alljährlich größte Artenschutzaktion im Landkreis. Interessierte lädt der BN am Donnerstag, 24. Februar, zu einem Online-Informationsabend ein. Dabei soll über die Biologie, Lebensweise und Bedrohung von Amphibien berichtet werden. Ein Schwerpunkt liegt auf den Unterscheidungsmerkmalen der einzelnen Arten. Ebenso gibt es Tipps zur Amphibienzaunbetreuung und zum Verhalten der Betreuer an den Zäunen.