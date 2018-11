Kroder gewählt - Doppelte Schlappe für CSU im Bezirkstag

Die Erlanger CSU-Kreisvorsitzende Alexandra Wunderlich konnte sich weder gegen den Landrat des Landkreises Nürnberger Land Armin Kroder von den Freien Wählern noch gegen die bisherige stellvertretende Bezirkstagspräsidentin Christa Naaß von der SPD durchsetzen.

CSU will "unbelasteren Neuanfang"

Kroder und Naaß wurden am Vormittag von den Bezirksräten jeweils mit nur einer Stimme Mehrheit gewählt. Beide erhielten 17 Stimmen, für Wunderlich votierten in beiden Wahlgängen 16 Bezirksräte. Die 50-Jährige war erst kurz vor der Wahl vom CSU-Fraktionsvorsitzenden Peter Daniel Forster ins Rennen geschickt worden. Forster hatte überraschend auf eine Kandidatur verzichtet, um einen "kompletten und unbelasteten Neuanfang" zu ermöglichen.

Kroder mit knapper Mehrheit gewählt

Armin Kroder von den Freien Wählern ist neuer Bezirkstagspräsident von Mittelfranken. Der Landrat des Landkreises Nürnberger Land ist am Vormittag mit nur einer Stimme Mehrheit von den Bezirksräten gewählt worden. 17 Bezirksräte stimmten für Kroder, 16 für die Überraschungskandidatin der CSU, Alexandra Wunderlich aus Erlangen. Die 50-Jährige war erst kurz vor der Wahl vom CSU-Fraktionsvorsitzenden Peter Daniel Forster ins Rennen geschickt worden. Forster verzichtete überraschend auf eine Kandidatur, um einen "kompletten und unbelasteten Neuanfang" zu ermöglichen und erklärte, mit einer Frau an der Spitze könne der Bezirkstag von Mittelfranken Geschichte in Bayern schreiben. Am Ende aber setzte sich Armin Kroder knapp durch.

Armin Kroder: vom Stellvertreter zum Präsidenten

Kroder ist 45 Jahre alt und lebt in Neunkirchen am Sand. Der Jurist war bisher einer der Stellvertreter des Bezirkstagspräsidenten. Im neuen mittelfränkischen Bezirkstag gibt es 33 Sitze, die unter neun Parteien und Gruppierungen aufgeteilt sind.