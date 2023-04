"Kritischer Moment" für Kirschblüten in der Fränkischen Schweiz

In Deutschlands größtem Süßkirschenanbaugebiet in der Fränkischen Schweiz erreicht die Kirschblüte in diesen Tagen ihren Höhepunkt. Die 200.000 Bäume sind dann besonders anfällig für Frostschäden.

Temperaturen um den Gefrierpunkt: Kritisch für Süßkirschen

Der Deutsche Wetterdienst sagt für die Region in den Nächten zum Mittwoch und zum Donnerstag Temperaturen um den Gefrierpunkt voraus. Dominik Bigge, Fachbereichsleiter für das Obst-Informationszentrum in Hiltpoltstein im Landkreis Forchheim, spricht auf Anfrage von BR24 von einem "kritischen Moment", der genau beobachtet werden müsse.

Gleichzeitig würden sich die Süßkirschenbäume in verschiedenen Höhenlagen befinden und unterschiedliche Sorten tragen, dadurch seien nicht alle in gleichem Maße von einem Kälteeinbruch gefährdet.

Kirschbauern hoffen auf milde Temperaturen

Komme es zu Frostschäden an den Blüten, so der Experte, sei die Entwicklung der Frucht nicht mehr möglich. Dominik Bigge und die Kirschenbauern in der Fränkischen Schweiz hoffen nun auf milde Temperaturen in den kommenden Nächten und auf eine hervorragende Süßkirschenernte in etwa 60 Tagen.

Die Region zwischen Bayreuth und Bamberg ist mit mehr als 200.000 Bäumen, die auf 25 Quadratkilometer verteilt sind, Deutschlands größtes zusammenhängendes Anbaugebiet von Süßkirschen. Rund 2.000 Kirschbauern kümmern sich insgesamt um die Bäume und die in Handarbeit geernteten roten Früchte. Rund zwei Kilo Kirschen isst ein Mensch in Deutschland durchschnittlich im Jahr. Insgesamt gibt es rund 250 Sorten.