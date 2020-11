Kritischer Aichacher Gesundheitsamtschef wird ans LGL entsandt

Insbesondere den Nutzen von Alltagsmasken hatte Dr. Friedrich Pürner, der bisherige Chef des Aichacher Gesundheitsamtes, immer wieder bezweifelt. Seine mitunter kritischen Kommentare zu den Corona-Maßnahmen des Freistaats hat Pürner auf Twitter verbreitet. Nun wird Pürner zum kommenden Montag an das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) "abgeordnet". Das teilt die Regierung von Schwaben mit.

"Fachgespräch" mit Gesundheitsministerium

Ob die Abordnung mit Pürners kritischen Äußerungen zu den Corona-Maßnahmen zusammenhängt, teilte die Regierung von Schwaben nicht mit. Der Leiter des Gesundheitsamts Aichach-Friedberg war in der vergangenen Woche vom Bayerischen Gesundheitsministerium zu einem "Fachgespräch" geladen worden. Zum Inhalt des Gesprächs sei laut Pürner durch die Regierung von Schwaben Stillschweigen vorgegeben worden.

Pürner soll am LGL neues Sachgebiet aufbauen

Am Landesinstitut für Gesundheit werde ein neues Sachgebiet für den öffentlichen Gesundheitsdienst aufgebaut, heißt es in der Mitteilung der Regierung von Schwaben. "Ziel ist, die Prozessqualität und die Digitalisierung an den Gesundheitsämtern in Bayern voranzubringen. Für diese anspruchsvolle Aufgabe wird ein Arzt mit langjähriger Erfahrung an einem Gesundheitsamt gebraucht", wird die Personalie erklärt. Die vakante Stelle am Landratsamt Aichach-Friedberg werde unverzüglich nachbesetzt.