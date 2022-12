Wie die kritische Infrastruktur in Bayern geschützt wird

"Die Verletzlichkeit unserer Gesellschaft ist in den letzten Jahren signifikant gewachsen." So leitet Bayerns Innenminister Joachim Herrmann seinen Bericht vor dem Innenausschuss ein. In den kommenden eineinhalb Stunden wird er darüber sprechen, wie die kritische Infrastruktur in Bayern geschützt ist. Denn eines ist für ihn klar: Fast alle Lebensbereiche sind von einem möglichen Angriff auf die kritische Infrastruktur betroffen. "Sie bedarf eines besonderen Schutzes."

Kritische Infrastruktur ist Ziel von Angriffen

Zur kritischen Infrastruktur gehören laut Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK, alle Organisationen und Einrichtungen, die erhebliche Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen haben – also etwa Wasserversorger, Energieunternehmen, Krankenhäuser oder auch staatliche Behörden. Wenn sie ausfallen, dann würde das, so das BBK, die öffentliche Sicherheit erheblich stören oder "andere dramatische Folgen" eintreten.

Wie das in der Realität aussehen kann, das hat die Vergangenheit gezeigt. Ein Angriff auf das Kommunikationsnetz der Deutschen Bahn hat den gesamten Zugverkehr in Norddeutschland für mehrere Stunden lahmgelegt. Die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 wurden zerstört. Und vor etwa drei Jahren hat ein Hackerangriff das Klinikum in Fürth zum Teil lahmgelegt.

80 Prozent der kritischen Infrastruktur in kommunaler oder privater Hand

Das Thema sei deswegen nicht erst seit dem Krieg in der Ukraine entstanden, sondern gebe es schon länger, sagt Herrmann. Aber die Risiken seien seitdem gewachsen. "Deswegen müssen wir gewappnet sein."

Allerdings: Der Großteil der kritischen Infrastruktur liegt in der Hand von Kommunen und privaten Unternehmen, nämlich 80 Prozent. Der Staat kann hier also nur begrenzt Schutz gewährleisten. Was den Bereich Cybersicherheit angeht, hat der Bund im Jahr 2009 ein einheitliches Gesetz eingeführt und darin Regeln vorgeschrieben. Der physische Schutz kritischer Infrastruktur hingegen, ist nicht einheitlich geregelt. Es gibt lediglich einige Fachgesetze mit Vorgaben, zum Beispiel bautechnischer Art.

Bayerns Innenminister Herrmann will, dass sich das ändert – und das soll es jetzt auch.

Bund will Regeln für Betreiber kritischer Infrastruktur

Schon vergangene Woche hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) bei der Innenministerkonferenz Eckpunkte für eine solche bundesweite Regelung vorgestellt. Heute hat das Bundeskabinett die ersten Vorschläge für das sogenannte "Kritis-Dachgesetz" beschlossen.

Darin geht es vor allem um fünf Punkte:

Die Bundesregierung will genau definieren, welche Organisationen zur kritischen Infrastruktur gehören. Dabei geht es auch darum, herauszufinden, welche Infrastruktur über Deutschland hinaus, für andere europäische Staaten, relevant ist.

Der Staat soll das Risiko regelmäßig, mindestens alle vier Jahre, bewerten und damit Betreiber unterstützen, ihre eigene Bewertung vorzunehmen. Dabei sollen alle möglichen Gefahren beachtet werden, also nicht nur menschgemachte Bedrohungen, wie Sabotage, sondern auch natürliche Gefahren, wie Naturkatastrophen.

Betreiber von kritischer Infrastruktur sollen Mindestvorgaben zum Schutz erhalten – und Aufsichtsbehörden diese kontrollieren. So sollen sie ein betriebliches Risiko- und Krisenmanagement einrichten, Risikoanalysen und –bewertungen durchführen, Resilienzpläne erstellen und technische oder personelle Maßnahmen ergreifen, also zum Beispiel Zäune erreichten.

Vorfälle sollen gemeldet und ausgewertet werden, um mögliche Schwachstellen zu erkennen.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz soll zur übergreifenden, zuständigen Behörde ausgebaut werden.

Bayern mit insgesamt "hohem Schutzniveau"

Bayerns Innenminister Herrmann lobt, dass die Bundesregierung die Eckpunkte nun vorgestellt hat, betont aber auch, dass er das Vorhaben erst genau prüfen könne, wenn es auch einen ausformulierten Gesetzentwurf gebe.

Die Bereiche, für die der Freistaat zuständig ist, sieht er schon jetzt gut vorbereitet. Die zuständigen Behörden seien im regelmäßigen Austausch. Das Innenministerium habe einen Handlungsleitfaden erarbeitet, um sich auf eine mögliche Energiemangellage vorzubereiten. Außerdem würden regelmäßige Übungen durchgeführt, im kommenden Jahr nehme man beispielsweise an der bundesweiten Krisenübung "Lükex" Teil, in der eine mögliche Notfallsituation durchgespielt wird. Eigentlich sollte diese vor wenigen Wochen stattfinden, wurde aber auf das kommende Jahr verschoben.

Opposition sieht noch Handlungsbedarf

Die Opposition fordert, dass der Freistaat noch mehr tut. Einen hundertprozentigen Schutz könne es nicht geben, schreibt der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Richard Graupner. Aber zu viele Themenfelder würden noch brachliegen, etwa die Krisenfestigkeit. "Wann besteht das Risiko eines Ausfalls kritischer Infrastruktur? Und wie schnell muss sie wieder funktionieren." Es brauche außerdem mehr Übungen und Vorsorge im Fall eines Blackouts.

Der innenpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion Alexander Muthmann führt außerdem an, dass die Kommunikation zwischen Akteuren verbessert werden muss. Er fordert auch eine bessere Ausstattung der Hilfskräfte, die im Katastrophenschutz beteiligt sind.

Der innenpolitische Sprecher der SPD, Stefan Schuster, betont, dass die Staatsregierung schon viel tue, um die kritische Infrastruktur zu schützen. Handlungsbedarf sehe er aber vor allem dabei, die Bevölkerung für den Notfall zu schulen. Außerdem müsse das flächendeckende Sirenensystem ausgebaut werden.

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katharina Schulze, stimmt dem zu. Dem BR sagt sie am Rande des Innenausschusses: "Mir hat ziemlich gefehlt, wie wir die Bevölkerung bei einem Angriff oder bei einem Ausfall von kritischer Infrastruktur noch besser mitnehmen können." Wie werde die Bevölkerung gewarnt? Wie könne die Krisenfähigkeit der Bevölkerung besser aufgebaut werden? Da brauche es eine gute Warninfrastruktur, zum Beispiel Sirenen, sagt Schulze.

Zweiter bundesweiter Warntag findet morgen statt

Morgen ist genau dieses Thema auf dem Prüfstand. Dann findet wieder der bundesweite Warntag statt. Die Bevölkerung soll auf allen Wegen informiert werden, über Sirenen, Lautsprecher, Warntafeln oder SMS. Der letzte bundesweite Warntag fand vor zwei Jahren statt – war aber ein Fehlschlag. Zahlreiche SMS kamen zu spät oder gar nicht an, einige Städte hatten gar keine Sirenen. In der Konsequenz musste der Chef des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz seinen Posten räumen.

Morgen soll es besser klappen. Diese Hoffnung haben alle Parteien.