Kritische Infrastruktur: Wasserversorger müssen sich schützen

Noch keine verstärkten Angriffe in Folge des Ukraine-Kriegs

Beraten werden Wasserversorger wie der Zweckverband Laber-Naab vom Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (LSI) in Nürnberg. In Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine habe man zwar im Behördenumfeld aktuell noch keine verstärkten Angriffe festgestellt, aber die abstrakte Gefährdungslage sei auch so hoch, sagt Daniel Kleffel, Präsident des LSI.

Im Ernstfall können Angriffe schwerwiegende Auswirkungen haben. Im letzten Jahr sei in den USA ein Angriff über einen schlecht gesicherten Fernwartungszugang auf die Maschinensteuerung einer Wasseraufbereitungsanlage gelungen. "Der Angreifer hat eine Chemikalienzufuhr manipuliert. Im großen Maße hätte das zu massiven Vergiftungen geführt", sagt Kleffel. Die Umstellung an der Anlage in Florida wurde gerade noch rechtzeitig entdeckt.

Smarte Wasserzähler sollen Lecke schneller entdecken

In Beratzhausen versucht der Zweckverband Laber-Naab solche Schwachpunkte zu eliminieren. Dabei denken die Verantwortlichen auch schon an die Zukunft. Künftig werden smarte Wasserzähler dabei helfen, Lecke im Netz schneller zu entdecken. Diese müssen dafür aber mit dem Verwaltungsnetz des Versorgers verbunden sein.

Die Folge: Womöglich hunderte an zusätzlichen potenziellen Angriffspunkten. Der Zweckverband ist deshalb Partner in einem Projekt der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg. Gemeinsam wird ein Weg gesucht, den Datenaustausch so zu verschlüsseln, dass Angreifer keine Chance haben. Vorsorge sei hier wichtig, betont Werkleiter Franz Herrler: "Wir werden so Systeme erst ausrollen, wenn sie sicher sind."