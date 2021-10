Kritik von CDU: Söder will "keinen bürgerlichen Rosenkrieg"

Markus Söder musste sich heftige Angriffe anhören in den letzten Tagen. Umso heftiger wirkten sie, als sie nicht von Grünen oder Hubert Aiwanger kamen. Sondern aus der Schwesterpartei CDU: Von einem "Affront" aus Bayern war in der CDU die Rede, von "Sabotage" und "Blutgrätschen", Bayerns FDP-Fraktionschef Martin Hagen attestierte Söder "Rachegelüste" wegen dessen gescheiterter Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur.

Der Grund: Aus Sicht von CDU und FDP hat Söder die letzten Jamaika-Chancen beerdigt, indem er am Mittwoch in seiner ersten Reaktion auf die Ampel-Sondierungen von einer "de-facto-Absage" an Jamaika sprach und erklärte, die CSU sei nicht in "Dauer-Lauerstellung". Was all die Kritiker überhörten: Schon in dieser ersten Reaktion verkündete Söder auch, die CSU sei weiter zu Jamaika-Gesprächen bereit. Er sagte das aber nur einmal und sprach viel ausführlicher über das mutmaßliche Ende von Jamaika.

Neue Schwerpunktsetzung

Seinen Auftritt bei der Landesversammlung der bayerischen Jungen Union in Deggendorf nutzte Söder nun, sich zu verteidigen. "Wir brauchen keinen bürgerlichen Rosenkrieg", sagte er Richtung CDU und FDP. Und stellte klar: Die CSU wolle gern regieren: "Wir haben ein Angebot gemacht, dieses Angebot steht", sagte Söder in Deggendorf. "Natürlich stehen wir für jedes Gespräch weiter bereit, aber es war kein weiteres Gespräch gewollt."

Jamaika "nicht um jeden Preis"

Ganz ohne Einschränkung ging es also auch diesmal nicht. Man könne eine Koalition nicht erzwingen, er wolle sie jedenfalls auch "nicht um jeden Preis". Es dürfte Söder freilich leichtgefallen sein, seine Jamaika-Bereitschaft jetzt etwas stärker zu bekunden. Denn seit SPD, Grüne und FDP die Ampel sondieren, hat sich auch in der Union die Lage geändert: CDU-Armin Laschet hat seinen Rückzug inzwischen in Aussicht gestellt.

Eigenes CSU-Personal zog "nicht wie erwartet"

Einen neuen Aspekt fügte Söder seiner Analyse der Bundestagswahl hinzu. Falscher Kanzlerkandidat, schlechte Kompetenzwerte der Union, keine eigenen inhaltlichen Akzente – all diese Gründe hatte die CSU-Spitze für die Niederlage bereits angeführt. In Deggendorf sagte Söder nun: "Es war auch so, dass unser eigenes Personal nicht so zog, wie wir das erwartet hatten."

Hagen: Nicht Dobrindt war plakatiert, sondern Söder

An der Spitze der CSU-Liste standen Alexander Dobrindt, Dorothee Bär und Andreas Scheuer. Namentlich nannte Söder sie nicht. Diesen Deutungsspielraum nutzte sofort Bayerns FDP-Fraktionschef Martin Hagen: Bei ihm im Ort sei ja Söder plakatiert gewesen, nicht Dobrindt, twitterte Hagen. Tatsache ist, dass die Listenspitze der CSU intern nicht überall Begeisterung hervorrief. Gerade Scheuers prominente Platzierung sorgte bei Christsozialen für Kopfschütteln. Söder selbst ist zwar kein Scheuer-Fan, lobte den Verkehrsminister aber noch wenige Tage vor der Wahl mit dem Hinweis, dieser habe "viel Geld nach Bayern gebracht".

Jedenfalls dürfte Söders mehr oder weniger selbstkritische Anmerkung im Sinn der JU gewesen sein. Ihr Vorsitzender Christian Doleschal hatte für die Landesversammlung eine ehrliche Wahlanalyse angekündigt. In seiner Rede gestern verlangte er personelle Erneuerung: "Mein Appell an die CSU: Gebt unserer Generation die Chance, die Erfolgsgeschichte unserer Volkspartei weiterzuschreiben!" Das war zwar weit weniger drastisch als die Forderung von JU-Bundeschef Tilman Kuban, in der CDU dürfe "kein Stein mehr auf dem anderen bleiben". Den Delegierten gefiel es aber. Doleschal wurde mit knapp 95 Prozent als Landeschef bestätigt.

Teilweise will die JU die personelle Erneuerung nun sogar erzwingen: Für CSU-Funktionäre sollte laut JU künftig eine Begrenzung der Amtszeit gelten. Den Vorschlag, auch die Amtszeit von Abgeordneten zu begrenzen, lehnten die Delegierten dagegen ab.