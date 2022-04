Kritik und Zustimmung zu Ende der Corona-Isolationspflicht

Infizierten wird ab dem 1. Mai nur noch "empfohlen" sich fünf Tage lang zu isolieren. Unternehmervertreter und Gewerkschaften in Bayern kritisieren diesen Wegfall der Isolationspflicht zum 1. Mai, den die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beschlossen haben.

Die Gewerkschaft Verdi befürchtet, dass mit Corona infizierte Beschäftigte unter Druck geraten könnten, zur Arbeit zu gehen, auch wenn sie das gar nicht wollen, so Verdi Bayern Sprecher Hans Sterr. "Das in die Beliebigkeit zu setzen und nicht mehr davon abhängig zu machen, welchen Sinn das für den Gesundheitsschutz hat, das ist nicht eine neue Regel, das ist die Kapitulation", sagt Sterr. Verdi zufolge können Arbeitgeber zwar die Isolation weiter anordnen, das sei aber eine Unternehmensentscheidung und führe letztlich zu einem Flickenteppich, so die Gewerkschaft.

Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft will rechtliche Klarstellung

Der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw), Bertram Brossardt, betont, dass die neue Regelung nicht zu deutlich mehr Krankmeldungen führen darf. Auch vermisst er Rechtssicherheit für die Arbeitgeber: "Deshalb unsere Forderung: Es muss rechtlich klargestellt werden, dass das Arbeiten ohne Symptome aber mit Infektion rechtlich zulässig ist", so Brossardt.

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) sorgt sich um den sozialen Frieden in den Unternehmen und warnt vor weiter hohen Infektionszahlen im Frühsommer.

Sozialverband VdK spricht von "Prinzip Durchseuchung"

Auch Patientenschützer und Gesundheitsexperten kritisieren das geplante Ende der Isolations- und Quarantänepflicht. Der Sozialverband VdK wirft den Gesundheitsministern von Bund und Ländern vor, "komplett auf das 'Prinzip Durchseuchung'" zu setzen. "Der Schutz der Risikogruppen spielt für die Politik offenbar überhaupt keine Rolle mehr", sagt VdK-Präsidentin Verena Bentele.

Sehr alte Menschen, Pflegebedürftige, Menschen mit Behinderungen und chronisch Kranke hätten zu Recht große Sorge vor einer Ansteckung mit Corona und seien auf Solidarität angewiesen. "Viele von ihnen und viele ihrer Angehörigen werden sich ab Mai noch weiter einschränken und isolieren müssen. Es wird dann auch immer wahrscheinlicher, dass das Virus doch in Pflegeeinrichtungen hineingetragen wird. Diese Politik gefährdet Menschenleben", meint Bentele.

Kassenärzte begrüßen Wegfall der Isolationspflicht

Laut Nachrichtenagentur KNA begrüßt der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, hingegen den geplanten Wegfall der Isolationspflicht. Entscheidend werde insbesondere "die Eigenverantwortung des Einzelnen sein, seine eigene und vor allem die Gesundheit der Mitmenschen zu schützen", sagte Gassen demnach der "Rheinischen Post". "Das ist ein richtiger Schritt der Politik, denn wir können nicht den Ausnahmezustand der vergangenen zwei Jahre einfach unbegrenzt fortschreiben." Die Beibehaltung der Isolation von infizierten Mitarbeitern im Gesundheitswesen ist nach Ansicht von Gassen aber richtig.

Münchner Infektiologe sieht Übergang zur Endemie

Oberarzt Christoph Spinner vom Münchner Klinikum rechts der Isar hat in den vergangene zwei Jahren immer wieder vor der Gefährlichkeit des Virus gewarnt. Seine Sicht auf das Infektionsgeschehen hat sich nun verändert. "Seit Beginn der Omikron-Situation sehen wir eine viel weniger schwere Erkrankungsvariante. Durch den deutlich gestiegenen Impfschutz in der Allgemeinbevölkerung wurde das Risiko zusätzlich reduziert, und deshalb gibt es ein neues Bild der Pandemie, wir stehen am Übergang zur Endemie", sagt Spinner.

Dadurch komme der Infektionsvermeidung – zumindest in den Nicht-Risiko-Gruppen – keine so entscheidende Rolle mehr zu. "Deshalb ist es aus meiner Sicht mehr als folgerichtig, behördlich angeordnete Isolation und Quarantäne zurückzunehmen. Das heißt aber natürlich nicht, dass es als kranker Mensch nicht sinnvoll wäre, sich aus der Öffentlichkeit fernzuhalten", fügt Spinner hinzu.

Prinzip Eigenverantwortung

Der Chef-Infektiologe des Regensburger Uniklinikums, Bernd Salzberger, glaubt, dass die überwiegende Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger mit der Eigenverantwortung gut umgehen kann. Die harmlosere Omikron-Variante und die Tatsache, dass die Mehrheit der Bevölkerung geimpft ist, setzte die Rahmenbedingungen für das Ende der Isolations- und Quarantänepflicht. "Ich hoffe, dass wir im Mai mit den Inzidenzen so weit runter sind, dass Isolation und Infektion nur noch die Ausnahme und nicht wie im Moment die Regel sind", sagt Salzberger.

Auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sagt, man befinde sich mit der Omikron-Variante in einer Phase, in der "wir die Isolation ein Stück weit mehr in die Verantwortung der Menschen zurückgeben können und müssen". Man sei damit der Empfehlung des RKI und des Bundesgesundheitsministers gefolgt. Mit Blick auf den Herbst müsse man die Situation aber nochmal genau bewerten.

Unternehmen der kritischen Infrastruktur weiter für Schutzmaßnahmen

Auf Verantwortungsbewusstsein setzt auch der bayerische Landesfeuerwehrverband. "Die vergangenen zwei Jahre haben gezeigt, dass unsere Feuerwehrdienstleistenden so verantwortungsbewusst sind, dass sie von sich aus beim Auftreten von Krankheitsanzeichen nicht mehr zum Übungs- und Einsatzdienst gehen, um weder die eigenen Kameraden, noch diejenigen, die unsere Hilfe benötigen, zu gefährden", sagt der Vorsitzende Johann Eitzenberger.

Die Bayerische Energie- und Wasserwirtschaft sieht Lockerungen im privaten Bereich kritisch. Demnach hatten die Mitgliedsunternehmen in den vergangenen Monaten eine sehr hohe Krankheitsquote aufgrund der vielen Corona-Infektionen zu verkraften. Es sei davon auszugehen, dass die Infektionen regelmäßig aus dem privaten Bereich kommen. "Um die angespannte personelle Situation in den Unternehmen nicht durch Ansteckungen in Betrieben noch weiter zu verschlechtern, werden die Versorger in den nächsten Wochen ihre Schutzmaßnahmen weiter aufrechterhalten. Die Lockerungen im privaten Bereich werden größtenteils kritisch gesehen, da diese die Anstrengungen in den Betrieben – die auch mit hohen Kosten verbunden sind – konterkarieren", sagt Detlef Fischer, Geschäftsführer Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft (VBEW).

Aufruf des BRK: freiwillig Masken tragen, testen, isolieren

Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) kritisiert den vorgesehenen pauschalen Wegfall der Quarantäne- und Isolationsverpflichtungen. "Es ist widersprüchlich, einerseits die Test-, Masken-, Isolations- und Quarantänepflichten für den Großteil der Bevölkerung aufzuheben – andererseits in Gesundheitsberufen, in denen nach wie vor Test- und Maskenpflichten bestehen, an der Isolationspflicht festzuhalten. Das unterstreicht, dass das Coronavirus auch weiterhin eine große Gesundheitsgefahr darstellen kann", so BRK-Landesarzt Dr. Florian Meier.

"Richtig wäre, auch weiterhin in allen Bereichen eine größtmögliche Vorsicht walten zu lassen. Der Verweis auf die Eigenverantwortung scheitert immer dann, wenn durch mangelnde Eigenverantwortung des einen, die Gesundheit des anderen gefährdet werden kann", so Meier. Zudem lasse sich nicht ansatzweise abschätzen, wie sich mögliche Langzeitschäden bei vermeintlich milderen Verläufen entwickeln. Daher ruft das BRK auch weiterhin dazu auf, immer dann, wenn Abstände nicht eingehalten werden können, einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz oder eine FFP-2-Maske zu tragen, kostenfreie Bürgertestungen zu nutzen und sich zu isolieren, wenn das Ergebnis eines Corona-Tests positiv ist.