Kritik schwäbischer Museen: "2G plus bedeutet Quasi-Lockdown"

"Die bayerischen Museen sind durch die Einführung der 2G plus-Regelung sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden", beklagt die Arbeitsgemeinschaft der Museen in Bayern in einem Offenen Brief. Das zeige der "dramatische Rückgang" der Besuchenden in allen Häusern. "Hierdurch kommen viele Museen Bayerns an die Grenzen ihrer Handlungsfähigkeit", heißt es weiter.

Zum Artikel "2G-Regel im bayerischen Einzelhandel gekippt"

Museen sehen sich als Grundpfeiler der Kultur

"Unser kulturelles Angebot ist, wie das der Theater und das aller sonstigen kulturellen Einrichtungen, ein Grundpfeiler unseres kulturellen Selbstverständnisses", so der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft, dem der Augsburger Christof Trepesch vorsteht. Die derzeitige Regel bedeute für die bayerischen Museen einen "Quasi-Lockdown".

"So kommt es in vielen unserer Häuser zu der paradoxen Situation, dass im Museumscafé 2G herrscht, während an der Museumstür 2G plus verlangt wird", wird kritisiert. Die Arbeitsgemeinschaft der Museen fordert von der Staatsregierung "ein Ende der Ungleichbehandlung, zumal die bayerischen Museen in jeder Phase der Corona-Wellen stets sehr verantwortungsvoll und umsichtig gehandelt haben."

Museumsleiterin fordert Gleichstellung mit Bibliotheken

Die 2G plus-Regel gilt seit Ende November. Alice Arnold-Becker, Museumsleiterin im Wittelsbacher Schloss in Friedberg, sieht darin eine große Hemmschwelle für Besucher. "Viele kleine Einrichtungen mussten schließen, in größeren Institutionen wurden - wie in der Hypokunsthalle München - die Öffnungszeiten eingeschränkt", beklagt die Museumsleiterin.

Die 2G plus-Regel für Museen sei nicht nachvollziehbar, seit vielen Monaten gewährten die Museen in Sachen Corona-Schutz sehr große Sicherheit: "FFP2-Maskenpflicht während des gesamten Museumsbesuchs, Abstände, Einlasskontrolle, Einbahnstraßenregulierung. Unser Hauptanliegen ist es, wieder unseren Bildungsauftrag erfüllen zu können, was mit 2G – wie etwa in den Bibliotheken – machbar wäre", so Arnold-Becker weiter.