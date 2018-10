Kritik: Haselmausbrücke in Vilshofen "bringt gar nichts mehr"

Eigentlich soll Bayerns erste Haselmausbrücke in Vilshofen das gleichnamige Tier schützen und zwei Biotop-Teile verbinden. Doch jetzt kommt Kritik von Naturschützern: "Die Brücke bringt gar nichts mehr", sagt Helgard Gillitzer vom Bund Naturschutz in Vilshofen. Sie sei zwar gebaut worden, das Biotop neben der Brücke sei aber einem Neubaugebiet gewichen. Der Lebensraum für die Haselmaus sei zerschnitten.

93.000 Euro für die Haselmausbrücke

"Die Brücke hat keine Funktion mehr, so - wie es jetzt ist - hätte man sie gar nicht bauen brauchen und hätte das Geld für was Besseres hernehmen können", ärgert sich Gillitzer. Die Brücke kostete 93.000 Euro. Eine zweite ist in Planung. Gillitzer wirft den Behörden vor, dass sie sich nicht abgesprochen hätten: "Der Investor des Neubaugebiets hat nichts von der Haselmausbrücke gewusst", sagt sie.

Vorbild "Haselmausbrücke" aus Japan

Die Haselmausbrücke von Vilshofen hat eine lange Vorgeschichte: Alles fing mit den Plänen zu einer Ortsumgehung an. Die wurden vom Bund Naturschutz beklagt, weil der Haselmaus damit der Lebensraum zerschnitten würde, so die Argumentation. Das Bauamt reagierte: Mit Biologen wurde ein Konzept erarbeitet, wie die Haselmaus die Staatsstraße überqueren könnte. Das Ergebnis heißt: Haselmausbrücke. Das Vorbild dazu kommt laut Bauamt aus Japan. Der bayerische Verwaltungsgerichtshof hatte deshalb auch der Klage des Bund Naturschutz gegen die Ortsumgehung Vilshofen nicht stattgegeben.

Baumpflanzungen für die Maus nach dem Winterschlaf

Der erste Abschnitt der Ortsumfahrung wurde vergangene Woche eröffnet – damit auch die rund sieben Meter hohe, knapp 20 Meter lange Haselmausbrücke. Die Haselmaus selbst befindet sich momentan im Winterschlaf. Bis sie aufwacht, will das Bauamt Passau um die Brücke herum Bäume und Sträucher angepflanzt haben. Über die kann die Maus dann auf die Brücke klettern.