Kritik an USA, Lob für Volksbegehren beim BR Sonntags-Stammtisch

Lob für das Ergebnis des Volksbegehrens

Die Runde beim BR Sonntags-Stammtisch um Gastgeber Hans-Werner Kilz mit den Gästen Markus Söder und der Schriftstellerin Amelie Fried - dazu den Stammgästen Verkehrswissenschaftler Klaus Bogenberger und Musikkabarettistin Monika Well - nahmen sich die Themen der Woche vor. Eines war der Unterschriftenrekord beim Volksbegehren "Rettet die Bienen." Dieser Erfolg war DAS Ereignis für Amelie Fried und Monika Well. Beim bevorstehenden Runden Tisch werde ein besseres Naturschutzgesetz herauskommen, als das Volksbegehren gefordert habe, stellte Ministerpräsident Söder in Aussicht, nicht ohne sich viel Kritik anhören zu müssen.

Dabei wies der Ministerpräsident darauf hin, dass Zuschüsse für Naturschutzleistungen der Bauern künftig europarechtlich schwierig sein könnten.

Die Diskussionsteilnehmer bescheinigten Söder Lernfähigkeit, die habe er in seiner Zeit als Ministerpräsident schon mehrfach bewiesen. So etwa bei der Abkehr vom Begriff Asyltourismus. Söder hielt sich zu Gute, den Ausdruck nicht mehr zu benutzen.

Anlass zur Freude: Sicherheitskonferenz und Wetter

Bei der Freude und dem Ärger der Woche waren sie dann auch wieder da, die Hauptthemen der Sendung: Bei Söder die Freude über die gut verlaufene Sicherheitskonferenz und der Ärger über die US-Handelspolitik, bei Moni Well die Freude über das tolle Wetter, und als Ärger der Woche, dass sich Söder beim Fasching dieses Jahr nicht maskieren werde. Verkehrswissenschaftler Bogenberger ärgert sich über den Maut-Ausweichverkehr durch Oberbayern und Amelie Fried über falsche Berechnungen des Professors, der die Schadstoffgrenzwerte diskutiert hat sowie über Verkehrsminister Andreas Scheuer.