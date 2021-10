Sonntags-Stammtisch: Kritik an Spahn-Vorstoß zu Corona-Notlage

Die Gäste des "Sonntags-Stammtischs" im BR Fernsehen diskutierten neben dem Vorstoß von Gesundheitsminister Jens Spahn zu einem Ende der Corona-Notlage auch über die aktuellen Koalitionsverhandlungen. Außerdem zog man eine Bilanz der Ära Merkel, die bei den Gästen zwiespältig ausfiel.

Kritik an einer möglichen Aufhebung der Corona-Notlage

Skilegende Christian Neureuther kritisierte die mögliche Aufhebung der pandemischen Lage als "psychologisch nicht gut". Er befürchtete, dass es keinen lockeren Winter geben wird und zudem eine Grippewelle bevorsteht. Diese Einschätzung teilten auch die anderen Gäste am "Sonntags-Stammtisch", wie etwa der Kabarettist Florian Schroeder.

Indem Gesundheitsminister Spahn die Aufhebung der Corona-Notlage in Erwägung zieht, weicht er von seinem bisherigen stringenten Kurs ab. Dies erklärte sich Alexandra Föderl-Schmid, die stellvertretende Chefredakteurin der SZ damit, dass Spahn CDU-Parteivorsitzender werden wolle. Viele der Corona-Maßnahmen seien eben nicht populär.

Finanzierung als Knackpunkt der Koalitionsverhandlungen

Auch die laufenden Koalitionsverhandlungen wurden am "Sonntags-Stammtisch" diskutiert. Föderl-Schmid erwartete, dass die Schuldenbremse ein Knackpunkt der Koalitionsverhandlungen sein könnte. Noch ist strittig, wie die geplanten Projekte der neuen Regierung finanziert werden sollen.

Dem Finanzministerium kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu. Sowohl Christian Lindner von der FDP als auch Robert Habeck von den Grünen erheben derzeit Anspruch auf das Ministerium. Evelyn Ehrenberger, Präsidentin der Hochschule der Bayerischen Wirtschaft, vermutet darin taktisches Kalkül für die anstehenden Verhandlungen.

Sollte die neue Regierung jedoch ein eigenes Klimaministerium schaffen, könnte Österreich ein Vorbild sein, meint dagegen Föderl-Schmid. In einem solchen Ministerium könnten dann Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie zusammenlaufen. Zur bisherigen Verhandlungsstrategie der SPD sagte Schroeder, dass Olaf Scholz‘ Taktik "Klappe halten und die anderen machen lassen" bisher doch zum Erfolg führte. Er könnte als Bundeskanzler später immer noch deutlich Position beziehen.

Zwiespältige Bilanz der Ära Merkel

Mit den Koalitionsverhandlungen ist auch das Ende der Ära Merkel absehbar und so zog auch der "Sonntags-Stammtisch" eine Art Bilanz. Hier fiel das Resümee zwiespältig aus. Schroeder bezeichnete Merkel als "hochintelligente Frau" und lobte, dass sie die Dinge vom Ende her denke. Er gab aber auch zu bedenken, dass sie in seinen Augen durch ihren Modus des "vor-sich-hin-Regierens" zur Verhärtung der gesellschaftlichen Fronten und dem Erstarken der AfD beigetragen habe.

Auch Neureuther lobte einerseits die Kompromissfähigkeit der Kanzlerin, vermisste aber andererseits in der Vergangenheit immer wieder Mut zur Entscheidung wie beispielsweise beim Atomausstieg oder der Flüchtlingskrise 2015.