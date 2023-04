Kritik an Söders Plänen zum Wolfsabschuss in Bayern

Erst vergangene Woche ist dem Landesamt für Umwelt wieder so ein Problemwolf gemeldet worden. Im Landkreis Donau-Ries soll er ein Nutztier gerissen haben. Ob’s wirklich ein Wolf war: noch unklar. Klar aber ist: Dem einst in Bayern ausgerotteten Wolf gefällt es im Freistaat mittlerweile so gut, dass fast jede Woche einer gesichtet wird – und laut dem, was Ministerpräsident Markus Söder erzählt wird, zeigt sich der Wolf nicht nur in der Natur.

"Ich war letzte Woche erst in Mittenwald bei einem Besuch der Landfrauen da. Der Wolf ist mittlerweile quasi auf dem Hofgelände, also nicht nur im Almbereich, sondern er geht in die Ortschaften und das Problem ist, sie sind kurz vor der Rudelbildung, was die Gesamtgefährdung erhöht", so der Ministerpräsident.

Der Wolf soll nicht mehr als vom Aussterben bedroht gelten

Deswegen reicht es der Staatsregierung jetzt. Bis Ende des Monats soll eine Verordnung in Kraft sein, auf deren Grundlage Wölfe künftig einfacher und vor allem schneller abgeschossen werden dürfen. Details folgen noch. Was Söder aber schon andeutete: Der sogenannte Erhaltungsstatus des Wolfs soll als günstig definiert werden. Heißt: Der Wolf würde nicht mehr als vom Aussterben bedroht gelten. Aber kann Bayern das so einfach entscheiden?

Zum Artikel: Staatsregierung will Abschuss von Wölfen in Bayern erleichtern

Aiwanger: Bayern auf "juristisch dünnem Eis"

Nein, sagt Wolfsexperte Uwe Friedel: "Wie der Erhaltungszustand ist, das ist ein festgelegtes Verfahren, das sich einfach an den Fakten orientiert und nicht an einer Beurteilung durch eine bayerische Staatsregierung". Söders Plan bezeichnete BUND-Wolfsexperte Uwe Friedel als "nebulöse Aktion, die keinem was bringt". Wölfe zu jagen, sei kein Schutz für Weidetiere, da auch weniger Wölfe Tiere reißen könnten.

Die Naturschützer verweisen darauf, dass dazu erst einmal Richtlinien der EU- und Deutschlands geändert werden müssten. Für einen Alleingang Bayerns fehle die rechtliche Grundlage. Das ist auch Bayerns Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) bewusst - wenn er einräumt: "Es ist natürlich alles juristisch dünnes Eis, das wissen wir, aber wir versuchen einfach zu tun, was wir tun können aus bayerischer Zuständigkeit".

Was am Ende rauskommt, darauf schaut auch der Bayerische Bauernverband genau. Er will kritisch prüfen, ob die neue Verordnung, tatsächlich grundlegend etwas verändert, am bayerischen Wolfsmanagement. Die Grünen im Landtag bezeichnen das Vorhaben als Nebelkerze, das nur Schlagzeilen produzieren solle.

Wolfsexperte: Bayern nutzt den Herdenschutz viel zu wenig

Wirkliche Problemwölfe könnten auch jetzt schon abgeschossen werden, so Wolfsexperte Friedel. Und für den Schutz von Weidetieren habe Bayern ausreichend andere Möglichkeiten, die das Land bislang aber viel zu wenig nutze: "Wir haben das Problem, dass wir immer noch keine flächendeckende Herdenschutzförderung insbesondere für die Schäfer haben in Bayern, das heißt, die müssen in vielen Gebieten immer noch auf eigene Kosten sich das Herdenschutzmaterial anschaffen und das wär mal zuerst zu regeln".

"Grundsätzlich keine Gefahr für für den Menschen"

"Herdenschutz wirkt", betont Friedel. Auch auf den Almen sei Herdenschutz nicht unmöglich. Für die Fälle, in denen er nicht wirkt, gebe es bereits Ausnahmeregelungen zum Abschuss. Für den Menschen stelle der Wolf grundsätzlich keine Gefahr dar, so der Experte. Sollte ein Wolf so verhaltensauffällig sein, dass er für den Menschen eine Gefahr werden könne, würde auch der BUND einen Abschuss mittragen. Ein Beispiel für eine Verhaltensauffälligkeit ist laut Friedel, wenn ein Wolf darauf konditioniert ist, gefüttert zu werden.

Klar ist also: Es muss etwas getan werden - um das Zusammenleben von Wolf, Nutztier und Mensch zu regeln. Was genau - darüber gehen die Meinungen auch nach dem Vorstoß der Staatsregierung weiter auseinander.